У российских сельхозпроизводителей появляются новые возможности в актуальной конъюнктуре рынка

Международная конъюнктура подталкивает к аккуратному расширению производства Pixabay

Тарифный кризис, вызванный пошлинами США в отношении товаров из Китая и ответными мерами республики, дает российским производителям сельскохозяйственной продукции и ее экспортерам определенные возможности. Об этом рассказала вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». «На наш взгляд, самый главный маркер торгового противостояния между США и Китаем — это, безусловно, рынок масличных культур», — отметила она. По словам эксперта, более половины экспорта американской сои (50,5 млн т) поставлялось в Китай. Поднебесная диверсифицировала свой импорт сои по сравнению с началом тарифного противостояния в 2018 году, но по-прежнему остается ее главным покупателем с объемом ввоза в 100 млн т.



В этом году в качестве ответной меры на тарифную политику США Китай ввел пошлины в 10% в марте, потом еще 34% в апреле (плюс 44% к 2024 году, когда она и так не была нулевой). В итоге дополнительная ввозная пошлина в 44% теперь применяется в отношении сои, сорго, свинины, говядины, рыбной и молочной продукции, овощей и фруктов, что может привести к росту цен на них в Китае с одной стороны, с другой — высвобождению на мировой рынок тех объемов, что США не поставит в КНР. С пшеницей ситуация иная: на первом этапе дополнительная пошлина составила 15%, потом еще 34%. Эта ответная мера затрагивает также кукурузу, хлопчатник и мясо бройлера, что также дает российским экспортерам определенные возможности, несмотря на некоторые ограничения, которые есть по доступу зерновых культур.



По мнению Снитко, практически все, что делает сегодня тарифная политика США, направлено на то, чтобы сократить объемы продаж масличных в страны, которые вводят ответные пошлины. «Это провоцирует дополнительные объемы масличных на мировом рынке для всех покупателей, которые чреваты снижением цен», — отметила Снитко. Но для России это возможность взять на себя часть тех объемов, которые не будут поставлены из США в Китай, хотя экспорт российской сои составляет меньше 1 млн т при экспортной пошлине в 20%. Однако, несмотря на ее действие, по мнению Снитко, отгрузки российской сои должны расти, и российские аграрии к этому готовятся.



В ходе своего доклада эксперт обратила внимание на то, что Китай ввел пошлину в размере 25% в отношении животноводческой продукции из Канады. С одной стороны, это не такой большой торговый поток, но вопрос в том, смогут ли канадские экспортеры свинины продавать свою продукцию в КНР при такой пошлине, или же их место займут другие поставщики. Однако самой болезненной мерой Китая в отношении агропродукции из Канады стала пошлина в 100% на кормовые культуры (горох, рапсовый шрот и масло). В прошлом году Россия заняла второе место по поставкам гороха в Китай, и это направление нужно развивать, поскольку заградительная пошлина выведет канадский горох с китайского рынка (около 0,5 млн т).



Также Снитко отметила, что международная конъюнктура подталкивает к аккуратному расширению производства. Так, из-за проблем с рентабельностью российские производители зерна не готовы увеличивать его производство на будущий год, особенно это заметно по пшенице. «Мы ждем, что будет, конечно, очень умеренный рост производства зерна в текущем году просто потому, что все зерновые культуры, может быть за исключением гороха, рассматриваются как менее рентабельные», — отметила Снитко. При этом по масличным аграрии настроены и на расширение посевных площадей, и на увеличение валовых сборов. По консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов от февраля, в сезоне-2025/26 аналитики ожидают увеличения производства сои и рапса, расширения площадей подсолнечника. По оценкам Снитко, мировые цены на пшеницу сейчас адекватны балансу, по подсолнечному маслу ожидается снижение на 10-15% к концу году.



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