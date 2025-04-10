Запущена новая программа льготного лизинга сельхозтехники

Минпромторг считает, что новая программа позволит существенно обновить парк сельхозтехники в хозяйствах Е. Разумный

Минпромторг совместно с ДОМ.РФ представили новую программу льготного лизинга сельхозтехники. Инициатива направлена на поддержку аграрного сектора, машиностроительных предприятий и развитие инвестиционной активности в отрасли, сообщило ведомство. Программа станет одним из ключевых антикризисных инструментов, расширяющим существующие меры государственной поддержки. До 2030 года на ее реализацию планируется направить до 330 млрд руб., что позволит существенно обновить парк сельхозтехники в российских хозяйствах. По расчетам, за это время в рамках программы аграрии смогут получить порядка 47 тыс. единиц техники на льготных условиях.



Финансирование обеспечивается за счет привлечения частных инвестиций: дочерняя структура ДОМ.РФ выпускает облигации, средства от которых передаются лизинговым компаниям для закупки техники. Затем техника предоставляется аграриям с использованием субсидий Минпромторга. В 2025 году объем частных инвестиций через этот механизм может составить около 10 млрд руб., оценивает Минпромторг. Новая программа дополнит действующие меры, включая докапитализацию «Росагролизинга» на 4 млрд руб. и расширенные параметры программы №1432. Поддержка будет сфокусирована на сегментах тракторов, комбайнов и прицепной техники. Среди получателей господдержки — крупнейшие производители, такие как «Ростсельмаш» и «Петербургский тракторный завод».



«Мы не просто расширяем существующие меры поддержки — мы создаем новые механизмы, способные эффективно реагировать на изменения в экономике. Программа призвана сделать обновление технического парка более доступным для аграриев и обеспечить стабильное развитие АПК», — отметил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, опыт компании в реализации инфраструктурных проектов позволит эффективно масштабировать программу и обеспечить аграриев современными машинами по всей стране. Сейчас ведутся переговоры с регионами, чтобы определить первоочередных участников программы. Директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова подчеркнула, что в текущих условиях особенно важно не замещать существующие меры поддержки новыми, а наращивать поддержку за счет разнообразия доступных инструментов, включая лизинг. Это, по ее мнению, поможет агробизнесу преодолеть инвестиционную стагнацию и облегчит доступ к современному оборудованию.



Между тем, согласно анализу электронной торговой площадки «ТендерПро», в 2024 году спрос на сельскохозяйственную технику в России сократился на 25,2% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметное снижение интереса со стороны агропредприятий зафиксировано в сегментах тракторов, комбайнов, косилок и сеялок. Также существенно упал спрос на специализированное фермерское оборудование, включая доильные аппараты, зернодробилки, сепараторы, маслобойки и инкубаторы. Эксперты связывают такую динамику с ростом стоимости техники: импортные модели за год подорожали в среднем на 27%, российские — на 13%. Ключевыми факторами роста цен стали колебания курса рубля, повышение утилизационного сбора и сохраняющееся внешнеэкономическое давление. На этом фоне в 2025 году аналитики прогнозируют дальнейшее снижение покупательной активности аграриев и рост цен на сельхозмашины.



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