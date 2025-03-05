Минпромторг рассчитывает на рост продаж сельхозтехники

Производство сельскохозяйственной техники в январе выросло на 4,2% Кировский завод

В ближайшее время будет запущен комплекс мер господдержки: целевая докапитализация «Росагролизинга» на приобретение российской техники, а также программа льготного лизинга сельхозтехники через механизм инфраструктурных облигаций. Это позволит дополнительно поддержать продажи, в первую очередь, дорогостоящей техники — зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также тракторов, сообщает Минпромторг.



В этом году объем господдержки лизинга сельхозтехники увеличен до 11,9 млрд руб. против 8,3 млрд руб. в 2024-м, говорила в конце января первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, прошлый год показал, что аграрии охотнее брали технику в лизинг, чем использовали для ее покупки льготные кредиты, поэтому она не исключала увеличения финансирования лизинга. Глава агроведомства Оксана Лут уточняла, что Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой) в пользу лизинга сельхозтехники. Программа льготного лизинга через механизм инфраструктурных облигаций в этом году позволит поставить аграриям более 500 тракторов и комбайнов, сообщал Минпромторг.



Также ведомство напоминает о «донастройке» программы 1432, что «позволило сформировать более выгодные условия для ее реализации». Так, отечественным производителям узкоспециализированной сельхозтехники теперь будут возмещать до 50% от предоставленной покупателю скидки на ее приобретение. Скидка 16,5% будет действовать на прицепную и навесную технику, прочая самоходная техника будет продаваться со скидкой 10%, оборудование для хранения и переработки зерна — со скидкой 12,5%. В отношении сельскохозяйственных тракторов и комбайнов сохранены прежние условия. Ранее размер скидки по программе 1432 составлял от 10% до 15% в зависимости от региона поставки и не зависел от вида техники. В феврале Минпромторг отобрал первые три компании-производителя узкоспециализированных видов сельскохозяйственной техники для участия в актуализированной программе №1432. В дальнейшем номенклатура машиностроительной продукции, которая относится к данной категории, будет расширена, сообщало министерство.



По данным Минпромторга, в прошлом году по программе 1432 было реализовано свыше 14 тыс. машин, общий объем предоставленных скидок составил 10,2 млрд руб. Хотя отборы для участия в обновленной программе продолжаются, донастройка уже показывает положительный эффект, оценивает ведомство. «Так, за январь 2025 года значительно увеличилось не только производство, но и отгрузка на внутренний рынок отдельных видов прицепной и навесной техники. В частности, объемы производства машин для внесения удобрений по сравнению с январем прошлого года увеличились в 1,5 раза, а их отгрузки — в 6,5 раза, — сравнивает Минпромторг. — Производство и отгрузки косилок выросли почти в 2,5 раза, пресс-подборщиков — в 3,4 раза. Причем в части косилок и пресс-подборщиков удалось достичь рекордных показателей за последние три года». В целом производство сельскохозяйственной техники в январе выросло на 4,2% по сравнению с январем прошлого года, до 27,2 млрд руб. Принятое правительством решение о переносе срока уплаты утилизационного сбора позволит высвободить оборотные средства предприятий для увеличения объемов производства, считает ведомство.



Ассоциация «Росспецмаш» накануне сообщила, что в январе продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке снизились на 31,5%, до 8,9 млрд руб. с НДС. Больше всего упали продажи самоходных кормоуборочных комбайнов — на 55,6% в штуках, следом идут зерноуборочные комбайны (51,5%) и тракторы (44%). Увеличение продаж отмечается только по четырем категориям: машины для внесения удобрений (рост в 6,5 раза), пресс-подборщики (в 3,4 раза), косилки (в 2,4 раза) и жатки (на 5,7%). «Росспецмаш» не видит предпосылок к тому, что в 2025 году ситуация на рынке сельхозтехники и в отечественном сельхозмашиностроении улучшится. Более того, она может еще ухудшиться, если не принять своевременных мер, считает ассоциация.



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