В январе продажи российской сельхозтехники снизились на 31,5%

«Росспецмаш» не видит предпосылок к тому, что ситуация на рынке улучшится в 2025 году В. Бычков

В январе продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке снизились на 31,5%, до 8,9 млрд руб. с НДС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитала ассоциация «Росспецмаш». Наибольшее падение реализации показали самоходные кормоуборочные комбайны — минус 55,6% в штуках, следом идут зерноуборочные комбайны (51,5%) и тракторы (44%). Увеличение продаж отмечается только по четырем категориям: машины для внесения удобрений (рост в 6,5 раза), пресс-подборщики (в 3,4 раза), косилки (в 2,4 раза), жатки (на 5,7%), следует из справки ассоциации (есть у «Агроинвестора»). В реализации импортной сельхозтехники по итогам января также фиксируется падение, причем более драматическое — примерно на 60% год к году, сказал «Коммерсанту» председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов.



При этом «Росспецмаш» по-прежнему не видит предпосылок к тому, что в 2025 году ситуация на рынке сельхозтехники и в отечественном сельхозмашиностроении улучшится. Более того, она может еще ухудшиться, если не принять своевременных мер. «Машиностроители, аграрии и эксперты неоднократно называли основные причины негативной динамики: запредельно высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, пересмотр условий ряда ключевых программ поддержки, рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции», — сообщает ассоциация. Для развития отечественного производства сельхозтехники и модернизации АПК «Росспецмаш» предлагает предусмотреть ежегодный объем финансирования программы 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой) в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок наряду с введением пропорциональной системы субсидирования, учитывающей долю производителя на рынке и другие меры.



В январе «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 в пользу лизинга сельхозтехники. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса в России». «Мы движемся к тому, чтобы эту меру поддержки (программа 1432) уменьшать и перераспределять ее в меры поддержки спроса», — поясняла Лут. По мнению Алтынова, если программу закроют полностью, то существенно ничего не изменится, но перераспределение денег с этой меры поддержки на лизинг даст позитивный эффект. Скидка — это малоэффективный инструмент поддержки спроса, в то время как лизинг позволяет сразу удовлетворить потребность аграриев в технике, прокомментировал он «Агроинвестору».



По словам Алтынова, в 2013 году, когда программа 1432 начала работать, она действительно была нужна: машиностроительные заводы находились в плачевном состоянии, им требовалась поддержка, но и скидка для аграриев в те годы была выше — 20-25%. Но с тех пор ситуация на производствах изменилась: заводы начали инвестировать в свое развитие, продают технику, расширяют штаты и др. «Программа свою функцию выполнила — в самом документе написано, что это поддержка машиностроителя», — отметил Алтынов, добавив, что пришло время уходить в плоскость поддержки спроса.



В то же время в ассоциации «Росспецмаш» говорят, что эффективность программы 1432 выше в сравнении с другими мерами поддержки. При размере бюджетного финансирования в 20 млрд руб. аграрии смогут приобрести 28,4 тыс. единиц техники по постановлению 1432, при помощи льготного лизинга — 3,27 тыс. единиц, а благодаря льготному кредитованию — 9,9 тыс. единиц. При этом программу 1432 можно комбинировать с этими механизмами поддержки спроса. Кроме этого, в отличии от других программ поддержки спроса, программой 1432 предусмотрен механизм контроля цен на сельхозтехнику — производители могут увеличивать цены только на индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП), утверждаемый правительством.



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