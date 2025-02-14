В прошлом году «Ростсельмаш» уменьшил производство сельхозтехники на 30% Е. Разумный

«Ростсельмаш» перешел на работу в одну смену со сниженной производительностью. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора, директор центра продаж, маркетинга и сервиса компании Алексей Швейцов в ходе конференции «Где маржа — 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. «Мы приостанавливаемся, но держим коллективы. Соответственно, наша рентабельность падает при росте себестоимости», — отметил он.



Говоря о стоимости сельхозтехники, он оценил, что максимальное удорожание продукции «Ростсельмаш» за последние четыре года составляет 35%, что не превышает утвержденного индекса цен потребителя и ниже официального уровня инфляции. Так, например, цена зерноуборочного комбайна ACROS 585 в прошлом году со скидкой 10% по программе 1432 составила 13,9 млн руб. против 13,15 млн руб. в 2023-м, сравнил Швейцов.



Ранее ТАСС со ссылкой на совладельца компании Константина Бабкина писал, что в прошлом году «Ростсельмаш» уменьшил производство сельхозтехники на 30% по сравнению на фоне отсутствия ожидаемой господдержки и падения спроса. По его словам, реализации продукции, включая экспорт, сократилась на 30%. По итогам 2023 года компания увеличила объемы производства на 40%, до 7,5 тыс. единиц техники.



В 2024 году «Ростсельмаш» инвестировал в развитие производства 7 млрд руб., было запущено три завода. На этот год крупных инвестпроектов не запланировано. «Компания сосредоточится на сохранении имеющихся компетенций, сохранении коллектива, — ранее цитировал Бабкина «Интерфакс». — Новых строительных проектов, конечно, затевать не будем. Намерены следить за обстановкой на рынке, производить компоненты, запчасти, обслуживать технику».



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