СМИ: ГАП «Ресурс» выкупила саратовскую агрофирму

Группа могла стать владельцем саратовской компании, специализирующейся на производстве зерновых и разведении КРС Pixabay

Активы «Агрофирмы “Рубеж”» (специализируется на производстве зерновых и разведении КРС) перешли под контроль компаний «Южная гавань» (30% долей в уставном капитале), ООО «Стойкий» (30%), АО «Рест» (30%) и ООО «Портгрейн» (10%), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на раскрытие информации компанией. На балансе «Рубежа» 110 тыс. га земли, 4 тыс. голов животных и 300 единиц техники. Урожай компании в 2023 году составил 162 тыс. т, следует из данных АКРА. Активы находятся преимущественно в Саратовской области. Продавец — Павел Артемов, ранее единственный бенефициар компании. Собеседник издания на аграрном рынке говорит, что активы компании могут стоить 6 млрд руб., и их конечным покупателем являются структуры ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова (по данным BEFL на май 2024 года, входила в топ-20 владельцев сельскохозземель с 340 тыс. га).



Косвенно это подтверждается данными СПАРК. Гендиректор одного из покупателей — компании «Рест» — Руслан Беретарь, у него также есть доли в обществах «Белополье» и «Аверо», ключевым совладельцем которых является «РЗК "Ресурс"». Эта структура принадлежит «Ресурс Фуд Проджект», гендиректор которой — Владимир Наурузов, член семьи Виктора Наурузова. Гендиректор компании «Стойкий» — Анатолий Дмитриев, ранее он возглавлял «Мясо-Молоко Ресурс» — это структура ГАП «Ресурс». 20% в ООО «Портгрейн» у Виталия Васько, которого в СМИ называют топ-менеджером холдинга.



По данным Национального союза птицеводов, в 2024 году ГАП «Ресурс» сохранила лидерство в производстве бройлера, увеличив его выпуск с 1,045 млн т до 1,070 млн т. Также агрохолдинг занимается растениеводством, производством баранины, выпускает колбасы и другие мясные изделия, растительные масла, молочные продукты, пищевые куриные яйца и меланж.

Ранее «Агроинвестор» писал, что ГАП «Ресурс» в конце декабря приобрела по 30% в четырех юрлицах, зарегистрированных в Саратовской области и принадлежавших местным бизнесменам. Общая стоимость всех приобретенных активов может составить 7-10 млрд руб., если весь их земельный банк — 150 тыс. га — вошел в сделку. С учетом возможного приобретения «Рубежа» и предшествующих сделок земельный банк группы может расшириться на 308 тыс. га — до 648 тыс. га. Исходя из данных на май 2024 года, это может позволить компании войти в пятерку крупнейших собственников сельхозугодий.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что с учетом экономической ситуации в отрасли, сделки M&A в этом году будут проходить. «Те, кто имеет лучший доступ к финансовым ресурсам, будут поглощать тех, кто доступа к ним не имеет и оказался в сложной экономической ситуации из-за падения доходности», — прокомментировал он «Агроинвестору». Эксперт также считает, что, судя по всему, крупные агрохолдинги сейчас видят развитие в увеличении своих площадей и доступных мощностей, а не в сфере повышения эффективности существующего производства. Но, продолжает Корбут, покупка подобных активов логична: во-первых, это диверсификация деятельности, во-вторых, это дополнительные собственные кормовые ресурсы с нужными компании качественными характеристиками. Это особенно важно в условиях непростой ситуации в растениеводстве, тем более что дальнейшие прогнозы весьма неоднозначны. Так, могут уменьшиться посевные площади и объемы производства зерна, что может привести к изменению цен, отмечает Корбут.



Возможная покупка «Рубежа» укрепляет позиции ГАП «Ресурс» как вертикально интегрированного холдинга, а тренд на консолидацию в сельском хозяйстве сохранится из-за экономических вызовов и стратегических интересов крупных игроков, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В этом году он прогнозирует рост числа сделок M&A в сельском хозяйстве из-за снижения рентабельности растениеводства, консолидации для повышения эффективности, предпочтений банков передавать проблемные активы крупным игрокам, а также стремления компаний закрыть производственные циклы и глобальных трендов (санкции). По словам Кабакова, в 2024-м году объем сделок M&A в агросекторе увеличился на 30%.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее также говорил «Агроинвестору», что на фоне складывающейся экономической конъюнктуры просматривается тренд на то, что в этом и следующем годах земельные активы будут иметь тенденцию к консолидации в руках крупных игроков. Этот процесс подкрепляется позицией банков-кредиторов агрокомпаний: они будут стремиться передать проблемные активы более эффективным владельцам. Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова также отмечала, что в той или иной мере консолидация на рынке идет постоянно. По словам управляющего директора BEFL Владислава Новоселова, которого цитирует «Коммерсантъ», активную консолидацию небольших и средних компаний сейчас проводит не только ГАП «Ресурс», но и другие заметные игроки с доступом к собственному капиталу и заемному финансированию. Это, по его словам, в целом приведет к заметным изменениям в рейтинге BEFL в 2025 году.



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