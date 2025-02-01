Скидка vs лизинг: что предпочитают аграрии при покупке сельхозтехники

Кировский завод

Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой) в пользу лизинга сельхозтехники. Финансирование программы 1432 в этом году составит 10 млрд руб., причем она будет скорректирована. Если раньше скидки составляли от 10% до 15% в зависимости от региона, то сейчас будут варьироваться от 12,5% до 50% в зависимости от вида техники.



Ассоциация «Росспецмаш» считает программу 1432 более эффективной по сравнению с другими механизмами поддержки спроса на сельхозтехнику российского производства, в том числе льготным лизингом и льготным кредитованием. Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители активно пользуются и лизингом, и приобретают технику со скидкой. Так, председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец рассказывает, что компания приобретает сельхозтехнику со скидкой по программе 1432 и берет ее лизинг. «Но нам более понятен механизм именно покупки техники, пусть даже с привлечением кредитных средств», — уточняет он. Ранее агрофирма ежегодно вкладывала существенные инвестиции в покупку техники, причем в основном импортной, хотя и лизингом тоже пользовалась каждый год.



Компания «Елань» (Оренбургская область) в последние четыре-пять лет в основном покупала технику на собственные средства, без привлечения заемных, при этом пользовались скидками по программе 1432. «Конечно, не вся техника, которую мы покупаем, подходит под эту программу, поскольку мы приобретали значительное количество импортных машин», — добавляет гендиректор «Елани» Алексей Орлов. В последние месяцы предприятие приобрело два комбайна — российский и импортный, а также трактор. Сейчас планирует пополнить парк посевным комплексом, скорее всего, импортного производства. «В более долгосрочной перспективе будем обновлять какую-то технику. Значительная часть ее у нас в хорошем состоянии, но есть и такая, которая отработала уже 10 лет и больше, ее необходимо менять», — делится Орлов.



В целом, выбор техники сейчас большой, но не всю ее можно купить с использованием скидок по программе 1432, продолжает он. «Возможно также не всю технику мы сможем приобрести за свои средства, а поскольку заемные деньги подорожали, льготных кредитов стало меньше, сейчас рассматриваем приобретение посевного комплекса в лизинг», — уточняет руководитель. По его информации, лизинг дает больше свободы в выборе техники. «Вопрос в том, какое удорожание даст лизинг по сравнению с кредитом и будет ли это выгоднее скидки по программе 1432», — рассуждает он. В целом, Орлов надеется, что льготный механизм лизинга будет доступнее и будет распространяться на покупку иностранной техники.



Глава агрохолдинга «Лазаревское» (Тульская область) Кристина Романовская отмечает, что лизинг, как правило, дороже, чем льготные кредиты. «Поскольку агрохолдинг “Лазаревское” является плательщиками ЕСХН, то для нас налоговые преференции лизинга не столь привлекательны. Основываясь на опыте своего предприятия, считаю, что механизм льготного кредитования эффективнее, мы успешно использовали его ранее», — говорит она. В этом году компания планирует покупку бороны и дискатора, приобретение других агрегатов пока не рассматривают.



Представитель ГК «ЭкоНива» отмечает, что льготный лизинг зарекомендовал себя как эффективный инструмент для обеспечения аграриев сельхозтехникой. Эта мера поддержки действует на более широкий ассортимент сельскохозяйственных машин и доступна большому кругу производителей. «ЭкоНива» планирует закупать новую технику в этом году. В подразделениях группы сейчас формируются планы подготовки к весенним полевым работам и посевной кампании.



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