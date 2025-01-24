Финансирование программы 1432 будет уменьшено

Производство и продажи отечественной сельхозтехники снижаются М. Стулов

Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 (субсидирование производителей сельхозтехники, которые продают ее аграриям со скидкой) в пользу лизинга сельхозтехники. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом форуме «Развитие малого агробизнеса в России». «Мы движемся к тому, чтобы эту меру поддержки (программа 1432) уменьшать и перераспределять ее в меры поддержки спроса», — пояснила Лут.



Она напомнила, что есть два инструмента поддержки спроса на сельхозтехнику: льготные кредиты и лизинг. «Мы заходили с тем, что меры поддержки лизинга были на уровне прошлого года — 8,3 млрд руб., сейчас мы имеем в базе 11,9 млрд руб., то есть, мы увеличили деньги на лизинг, — сказала Лут. — Минпромторг пошел навстречу, снял со скидки (программа 1432) 4,5 млрд руб. Мы в ближайшее время должны их перераспределить на “Росагролизинг” для того, чтобы он смог профинансировать техники не меньше, чем в прошлом году, это 12,5 тыс. единиц».



О том, что Минсельхоз считает нужным перераспределить субсидии, заложенные на программу №1432, на иные механизмы поддержки спроса на сельхозтехнику, Лут говорила в ноябре прошлого года в интервью «Ведомостям». Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин тогда обращал внимание, что программа 1432 более эффективна по сравнению с другими механизмами поддержки спроса на сельхозтехнику российского производства, в том числе льготным лизингом и льготным кредитованием.



По расчетам ассоциации, при объеме финансирования программы в 20 млрд руб., сельхозпроизводителям будет поставлено 28420 единиц техники, по льготному лизингу при таком же объеме финансирования — 3270 единиц техники, по льготному кредитованию 9908 единиц. «Если мы сопоставим эти данные, то поймем, что программа эффективнее льготного лизинга в девять раз и льготного кредитования — в три раза. При этом от Минсельхоза не приводится никаких данных, почему программа неэффективна», — говорил Максимкин «Агроинвестору».



В середине января «Росспецмаш» сообщала, что за 11 месяцев 2024 года объем производства российской сельхозтехники в стоимостном выражении сократился на 12% и составил 221,9 млрд руб. Отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок за январь-ноябрь уменьшились на 17%, до 182,9 млрд руб. «Машиностроители, сельхозтоваропроизводители и эксперты неоднократно называли основные причины негативной динамики: запредельно высокая ключевая ставка ЦБ, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, пересмотр условий ряда ключевых программ поддержки, рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции», — отмечает ассоциация.



Для развития отечественного производства сельхозтехники и модернизации АПК «Росспецмаш» предлагала предусмотреть ежегодный объем финансирования программы 1432 в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок наряду с введением пропорциональной системы субсидирования, учитывающей долю производителя на рынке. Также ассоциация считает необходимым снизить налоговую нагрузку на работников промышленных предприятий и аграриев, предусмотреть обязательную сертификацию машиностроительной продукции. Кроме того, важно распространить льготы для IT-компаний на производителей специализированной техники, за счет средств госбюджета (льготные кредит и лизинг, региональные меры поддержки) субсидировать исключительно сельхозтехнику российского производства, предоставить аграриям и производителям сельхозтехники кредиты по ставке 0-1%. «Росспецмаш» пока не видят предпосылок к тому, что ситуация с негативной динамикой в отечественном сельхозмашиностроении в 2025 году коренным образом изменится.



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