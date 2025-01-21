Центробанк ожидает, что инфляция вернется к цели в 4% в 2026 году

В этом году проинфляционные факторы могут ослабнуть, но все же сохранят свое действие Е. Разумный

Устойчивое инфляционное давление остается высоким, а рост спроса продолжает значительно опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, поэтому Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. «Поддержание жестких денежно-кредитных условий необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем», — говорится в комментарии ЦБ.



При этом в декабре 2024 года потребительские цены выросли на 1,32% (в ноябре — на 1,43%). С сезонной корректировкой в годовом выражении прирост цен в декабре составил 14,2% (в ноябре — 13,8%, в третьем квартале — 11,3%, во втором — 8,8%, в первом — 5,9%). Годовая инфляция ускорилась до 9,52%, для базового индекса потребительских цен (ИПЦ) годовой прирост увеличился до 8,93%. В декабре вклад в ИПЦ товаров и услуг с волатильной ценовой динамикой был менее существенным, чем в ноябре, но оставался положительным. В основном это сокращение было связано с замедлением роста цен на услуги связи, сильно подорожавшие в ноябре, а также плодоовощную продукцию. При этом дополнительным проинфляционным фактором последних месяцев, воздействующим на цены широкого круга товаров и услуг, является ослабление рубля, отмечает регулятор.



В декабре наиболее сильно выросли цены на услуги зарубежного туризма, плодоовощную продукцию, сливочное и растительные масла, сахар, рыбопродукты.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что в 2025 году на цены в продовольственном секторе будут влиять те же факторы, что и в 2024-м. Это, во-первых, рост себестоимости производства, который включает увеличение затрат на сельхозтехнику, семена и др. Сейчас, по словам эксперта, Россия активно замещает семенной материал из недружественных стран, но не всегда отечественная продукция соответствует импорту. Кроме того, рост издержек вызван расходами на оплату труда: их нужно повышать, чтобы удержать кадры в сельском хозяйстве. Также, продолжает Остапкович, дорожает и логистика.



«Я думаю, что все эти издержки будут в пределах общего инфляционного фона, — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору». — Такая ситуация наблюдается везде: и в промышленности, и на транспорте, и в строительстве <...>. Может быть, проинфляционные факторы и ослабнут, но сохранят свое действие. Плюс, давит, конечно, высокая ставка по кредитам». Эксперт добавил, что, безусловно, влиять на цены будет и погодный фактор, но он непредсказуем. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов также говорит, что сегодня производители разных категорий продукции испытывают беспрецедентное давление, вызванное серьезным ростом кредитной нагрузки (ввиду высокой ключевой ставки), динамикой курса валют, удорожанием сырья, логистики, тарифов естественных монополий, ростом затрат на ФОТ и др.



Очевидных факторов, которые могли бы сдержать рост цен, Остапкович пока не отмечает, но, с другой стороны, во втором-третьем кварталах 2025 года Центробанк рассчитывает начать снижение ключевой ставки. Кроме того, эксперт считает, что, скорее всего, в 2025-м замедлится рост начисленных и реальных зарплат. «Это дезинфляционные факторы, и они существенные, но внести какой-то перелом, мне кажется, они не смогут», — считает Остапкович. По его мнению, несмотря на эти условия, цены продолжат расти — в пределах или чуть выше официальной инфляции: если она выйдет на уровень 6-6,5%, то сельскохозяйственная продукция по итогам 2025 года может показать средний рост около 7%.



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