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Сбербанк решил выйти из программы льготного кредитования агросектора

Минсельхоз перераспределил лимиты другим банкам

| Агроинвестор |

Для АПК актуальна проблема доступности льготных кредитов
Для АПК актуальна проблема доступности льготных кредитов

Сбербанк решил выйти из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Его решение обсуждалось на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и АПК, пишут «Известия» со ссылкой на представителей агробизнеса и региональной власти. «Сбербанк заявил о том, что при высокой ставке ЦБ и неблагоприятной ситуации, он не может себе позволить в следующем году выдавать краткосрочные и инвестиционные займы по линии сельского хозяйства», — цитирует издание исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. Проблема доступности льготных кредитов для АПК стоит на повестке дня, есть риски по вхождению в посевную кампанию 2025 года, добавил он.

Председатель совета ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота считает, что уход Сбербанка может серьезно сказаться на отрасли, поскольку он кредитовал большое количество инвестпроектов. По его словам, часть фермеров обращалась именно в Сбер, так как у него отлажен процесс выдачи займов в отличие от ряда других банков. Такие решения банков — очень чувствительны для рынка и могут больно аукнуться в темпах инфляции и ударить по показателям продовольственной безопасности, допускает Сирота.  

Вместе с тем, вице-губернатор Волгоградской области, курирующий АПК, Василий Иванов отметил, что Сбербанк взял паузу в кредитовании агросектора еще в последние три месяца 2024 года, а не только на 2025-й. По его словам, совместно с регионами уже провел ряд совещаний и перераспределил лимиты, которые предназначались банку, другим кредитным организациям.

Основным банком, осуществляющим финансовую поддержку АПК, выступает , который продолжит обеспечивать выдачу льготных кредитов, сообщили изданию в Минсельхозе. В случае отказа отдельных банков от кредитования отрасли в связи с экономической ситуацией лимиты по льготным кредитам будут распределены между другими банками, заверяет ведомство. «При этом будет еженедельно контролировать достаточность финансирования АПК. Риски в этой части исключены», — цитируют его «Известия».

Ранее сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2024 года общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил около 1,2 трлн руб. — на 2,7% выше показателя за 2023-й. В том числе увеличил объем кредитования на 3,4% до 849,8 млрд руб., Сбербанк — на 1,3%, до 386,6 млрд руб. 

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