Владимир Путин: предложение растет медленнее, чем спрос

Годовая инфляция ускорилась до 9,52% Pixabay

Темп роста производства продуктов питания отстает от динамики их потребления, что приводит к росту цен. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе прямой линии и пресс-конференции. По словам ведущей мероприятия, самые популярные обращения к главе государства были связаны с подорожанием хлеба, рыбы, молока, яиц, масла. Годовая инфляция в России с 10 по 16 декабря ускорилась до 9,52% с 9,32% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. За неделю с 10 по 16 декабря потребительская инфляция составила 0,35%, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен были на уровне 0,8%.



По словам Путина, инфляция является тревожным сигналом, при этом он отметил, что наряду с ростом цен повышаются заработные платы и реальные доходы населения, так что «в целом эта ситуация стабильная». «Конечно, страна огромная. И где-то кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несешь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усредненных цифрах, потому что, когда мы что-то планируем, мы должны оперировать чем-то, на что-то опираться, и мы не можем опираться ни на что другое, кроме как на усредненный показатель», — уточнил президент.



По его словам, есть как объективные, так и субъективные причины для роста цен. Самое главное — предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а последние повышались более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы, и «нужно просто работать в отраслевом смысле», отметил Путин. В частности, он привел в пример увеличение потребления мяса и молочной продукции. Также среди объективных причин повышения цен президент назвал урожай, который в этом году снизился, и рост мировых цен на некоторые продукты. «И конечно, в известной степени сказываются те внешние ограничения, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику и так далее», — добавил глава государства.



Среди субъективных причин усиления инфляции Путин назвал «недоработки» ЦБ, который, как, по словам президента, полагают некоторые эксперты, мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Вместе с тем, он отметил, что правительство работает эффективно, «вполне удовлетворительно и очень много делает, когда думает о будущем». При этом «неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, <…> думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса», добавил Путин. «Рост цен — это вещь неприятная и плохая на самом деле. Но надеюсь, что, в целом сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся», — заключил он.



Между тем, инфляционные ожидания населения в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась — до 15,9% после 15,3% в ноябре.



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