Потребление молочной продукции продолжит расти

Ключевая задача для отрасли на ближайшие два года — продолжать наращивать производство сырья М. Стулов

С большой долей вероятности потребление молочной продукции в следующем году продолжит расти. Об этом сообщил гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024». По его словам, активный рост потребления начался в 2023 году: в эквиваленте молока оно увеличилось на 1,5 млн т, в то время как производство сырья выросло на 1,2 млн т, но запасы готовой продукции и производственных мощностей позволили завершить год успешно как для переработчиков, так и для производителей. В 2024 году потребление продолжило расти — плюс еще 1 млн т, но производство сырья прибавит только 500-600 тыс. т, плюс увеличение импорта. «Если рост доходов населения продолжится, мы увидим рост потребления, и, соответственно, проходить следующий год будет в определенном смысле еще сложнее, чем этот», — считает Груздев. По его мнению, темпы прироста в 2025-м будут чуть ниже, чем в этом году.



При этом, обращает внимание Груздев, в производстве сырья инерционный рост практически исчерпан. Так, последние 10 лет его обеспечивали преимущественно инвестиции в новые проекты и технологии, но при текущей ключевой ставке инвестировать довольно сложно. Однако молочная отрасль находится в приоритете у властей, поэтому господдержка не только сохраняется, но и по некоторым направлениям условия ее предоставления улучшаются.



На цены и себестоимость в этом году влияли не только баланс спроса и предложения, но и инфляционная составляющая, продолжает Груздев. По его словам, молочная продукция всегда была дефлятором для продовольственной инфляции, но в последние два года это было наиболее заметно как за счет снижения цен на сырье на фоне роста производства из-за политики импортозамещения. Тогда, продолжает он, у переработчиков была возможность сдерживать цены, понимая социальную значимость молочной продукции. В этом же году динамика приблизилась к уровню инфляции, но по факту цены только «догоняли» рост себестоимости, который отмечался в последние два года. Однако, ни сырье, ни переработка еще не довели до конечных потребителей нынешнюю себестоимость, и этот процесс, скорее всего, продлится еще первый-второй квартал 2025 года.



В то же время экспорт в молочном секторе активно растет, и российские производители представлены не только в странах СНГ, но и на мировом рынке. По словам Груздева, именно отгрузки на внешние рынки позволяют поддерживать баланс структуры потребления: ее специфика такова, что Россия крайне дефицитна по молочным жирам и профицита — по белку, и экспорт позволяет нивелировать этот дефицит. Груздев считает, что ключевая задача для отрасли на ближайшие два года — продолжать наращивать производство сырья. Это нужно и для удовлетворения спроса, и для развития экспорта, чтобы избежать ценовых дисбалансов.



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