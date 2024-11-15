Производители молока вернули цены на прежний уровень до завершения проверки

Компания «Вимм-Билль-Данн» ранее уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на 3,4% SMARTMONEY

До завершения проводимой Генпрокуратурой проверки компании «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие скорректировали цены на молоко до прежнего уровня «ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», сообщило надзорное ведомство. Установлено, что решения о повышении цен приняты без объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. «Надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников», — подчеркивает Генпрокуратура.



Крупнейший в России производитель питьевого молока компания «Вимм-Билль-Данн» ранее уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на 3,4% с 1 ноября, писали «Ведомости» со ссылкой на информационное письмо компании. Компания объясняет повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов». Среди них «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла.



Как ранее писал «Агроинвестор», генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений об их повышении производителями. Проверка будет проводиться с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. «С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — сообщала Генпрокуратура.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечал, что текущая ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена влиянием целого комплекса конъюнктурных факторов, которые влияли на индустрию в последние несколько лет. Ключевая причина — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем основным статьям: увеличились расходы предприятий на заработные платы (плюс 37% за два года), корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д. Еще одним важным фактором стал рост ключевой ставки ЦБ и последовавшее повышение ставок по кредитам. «Себестоимость производства молочной продукции все еще растет быстрее цен реализации, однако мы ожидаем стабилизации на рынке по мере восстановления баланса спроса и предложения», — комментировал «Агроинвестору» Белов.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев подтверждает, что нынешний рост цен обусловлен рыночными факторами. Себестоимость продукции повышается по всей цепочке, и по сливочному маслу она уже дошла до ритейла. При этом он обращает внимание, что в последние два года цены на молочную продукцию были дефляторами с точки зрения инфляции: она была больше 10%, а “молочка” в 2023-м подорожала только на 5,5%. «В этом году темпы роста цен чуть быстрее, но все равно не выше инфляции», — подчеркивает он.



«Себестоимость производства молочной продукции дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям: сырью, логистике, кредитам, покупке и обслуживанию оборудования и др. При этом рост отгрузочных цен составляет единицы процентов, что гораздо ниже официальной инфляции», — также говорил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.



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