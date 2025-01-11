Правительство утвердило план достижения национальных целей развития

В 2030 году уровень технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности должен составлять 66,7% Pixabay

Правительство завершило формирование единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он будет главным ориентиром в работе правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний по выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, говорится в сообщении кабмина.



Документ носит межведомственный и межотраслевой характер. Он взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, 19 сформированных правительством нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты», а также предусматривает участие в достижении национальных целей институтов развития, государственных компаний и корпораций. В ходе реализации единого плана будут решаться долгосрочные задачи, в том числе выхода на устойчивую траекторию экономического роста в условиях имеющихся вызовов, увеличения доходов граждан, повышения рождаемости и продолжительности жизни, обеспечения технологического суверенитета. Персональную ответственность за достижение утвержденных показателей будут нести профильные вице-премьеры, им же поручено управлять процессом, обеспечивая координацию всех принимаемых мер.



В частности, национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» включает пять направлений: селекция и генетика; развитие биотехнологий; разработка ветеринарных препаратов и вакцин; сельхозтехника и оборудование; кадровое обеспечение отрасли. Его реализация потребует финансирования в объеме 260 млрд руб. Согласно документу, в 2030 году уровень технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности должен составлять 66,7%. По итогам 2023 года он оценивался в 45,8%, на 2025 год заложен показатель 47,6%. «Для обеспечения технологической независимости и формирования новых рынков по направлению продовольственная безопасность будет привлечено более 10 квалицированных заказчиков, более 10 ответственных исполнителей и разработано более 10 технологий», — говорится в документе.



В нацпроект по обеспечению технологического лидерства предусмотрено восемь дополнительных статистических индикаторов. Первые два — объем высева семян подсолнечника и сахарной свеклы отечественной селекции: в 2025 году они должны составить 15,3 тыс. т и 100,2 т соответственно, в 2030-м — почти 23 тыс. т и 1,14 тыс. т. Еще два индикатора — количество суточных цыплят мясных кроссов кур отечественной репродукции и количество племенных телят молочного КРС. Плановые уровни на 2025 год — 29,49 млн голов и 94 тыс. голов, на 2030-й — 308,6 млн голов и 99 тыс. голов соответственно.



Количество отечественных ветеринарных препаратов, произведенных в 2030 году, должно достигнуть 234,3 тыс. упаковок против 200,2 тыс. в 2025-м, отечественных вакцин — с 18,97 млрд доз до 20,95 млрд доз. Число созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разработок, востребованных агросектором, планируется увеличить с шести в 2025 году до 25 к 2030-му. Действующие мощности по производству критически важных ферментов и кормовых добавок предстоит нарастить со 148 тыс. т в этом году до 363 тыс. т в 2030-м.



Кроме того, производительность труда в секторе «Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» в 2025 году она должна вырасти на 1,5%, а к 2030-му — на 15,8% нарастающим итогом к уровню 2023-го. Инвестиции в основной капитал отрасли, согласно плану, к 2030 году должны увеличиться на 20% относительно 2020-го.



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