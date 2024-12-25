Правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утильсбора на сельхозтехнику

Утилизационный сбор оплачивается как производителями, так и импортерами техники «Росагролизинг»

С 1 января 2025 года, согласно постановлению правительства, будет введена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники, сообщил Минпромторг. Ведомство отмечает, что при формировании изменений в коэффициенты утильсбора проанализировало предложения профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, отраслевого сообщества и экспертов. «Была сформирована сбалансированная позиция, которая позволит и удовлетворить потребности аграриев по ряду направлений, и сформировать благоприятные условия для развития отечественных машиностроителей», — говорится в сообщении.



Утилизационный сбор оплачивается как производителями, так и импортерами техники. Корректировка коэффициентов затронет только те виды техники, серийное производство которых освоено в России или Беларуси, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос. На данный момент это колесные тракторы, гусеничные сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки, перечисляет Минпромторг. Машины, которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями (например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны) в принципе не облагаются утилизационным сбором.



На первом этапе действующие коэффициенты утилизационного сбора будут проиндексированы с 1 января 2025 года (за исключением сельскохозяйственных тракторов мощностью до 340 л.с.). На период с 2026-го по 2030 год утверждена дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15%. Также Минпромторг и Минсельхоз будут ежегодно точечно формировать квоты на ввоз зарубежной техники в случаях, когда отечественные и белорусские предприятия не смогут в полной мере обеспечить заявленную аграриями потребность. При импорте машин в рамках квоты утилизационный сбор будет уплачиваться по коэффициентам, действующим в 2024 году. За счет поступлений от утилизационного сбора будет продолжена реализация программ льготного приобретения сельскохозяйственной техники, позволяющих продавать ее на более выгодных условиях, уточняет Минпромторг.



По оценке Минсельхоза, увеличение размера утилизационного сбора создаст дополнительные возможности для развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, продукция которого должна планомерно заместить иностранную технику на российском рынке, сказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга. При этом Минсельхозом совместно с Минпромторгом будут проводить работу по недопущению ежегодного повышения уровня цен на отечественную сельскохозяйственную технику выше индекса цен на промышленную продукцию. «Кроме этого, ФАС России начиная с 2025 года будет осуществлять мониторинг цен на сельскохозяйственную технику не только у заводов-изготовителей, но и у дилеров, реализующих сельскохозяйственную технику», — добавил Разин.



Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин ранее говорил «Агроинвестору», что отраслевое объединение в целом поддерживает индексацию утильсбора, которая окажет существенное положительное влияние на развитие производства и обновление парка сельхозтехники в России. При этом председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов обращал внимание, что для введения квотирования следует разобраться в потребностях отечественного рынка по каждому виду техники. «Печальная часть квотирования в том, что до сих пор непонятно, как мы оцениваем положение дел в тех или иных нишах», — комментировал он «Агроинвестору».



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