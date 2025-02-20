Минпромторг отобрал три компании для участия в обновленной программе 1432

Производителям узкоспециализированной сельхозтехники будут возмещать до 50% от предоставленной покупателю скидки ТД «Агро Эко»

Минпромторг завершил отбор производителей узкоспециализированных видов сельскохозяйственной техники для участия в этом году в актуализированной программе №1432. Соглашения о предоставлении субсидий заключены с ТД «Агро Эко» (селекционные сеялки), «ТПК «Титан» (детасслеры) и компанией «Эколанмаш» (платформы для сбора урожая в садах). Ранее Минпромторг поддержал разработку и организацию серийного производства этой техники по линии субсидирования НИОКР, объем предоставленного финансирования составил почти 100 млн руб., говорится в сообщении ведомства.



Согласно актуальным условиям программы №1432, отечественным производителям узкоспециализированной сельхозтехники за счет государства будут возмещать до 50% от предоставленной покупателю скидки на ее приобретение. Заявленная в этом году потребность на такие виды техники составляет около 200 млн руб. В дальнейшем номенклатура машиностроительной продукции, которая относится к данной категории, будет расширена. В частности, Минпромторг прорабатывает вопрос по локализации самоходных свеклоуборочных комбайнов и свеклопогрузчиков совместно с потенциальными производителями.



Кроме того, скидка 16,5% по обновленной программе 1432 будет предоставляться на прицепную и навесную технику, прочая самоходная техника будет продаваться со скидкой 10%, оборудование для хранения и переработки зерна — со скидкой 12,5%. Ранее размер скидки по программе 1432 составлял от 10% до 15% в зависимости от региона поставки и не зависел от вида техники. В отношении сельскохозяйственных тракторов и комбайнов продолжают действовать прежние условия. Кроме того, для их реализации в объеме выделенных бюджетных средств предусмотрен отдельный сублимит — 4,5 млрд руб.



В целом на финансирование программы 1432 в этом году в федеральном бюджете предусмотрено 10 млрд руб. Ранее Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств с нее — 4,5 млрд руб. —в пользу лизинга сельхозтехники, писал «Агроинвестор». «Мы движемся к тому, чтобы эту меру поддержки (программа 1432) уменьшать и перераспределять ее в меры поддержки спроса», — поясняла глава агроведомства Оксана Лут.



По оценке Минпромторга, корректировка программы 1432 позволит стимулировать принятие инвестиционных решений со стороны отечественных производителей в тех сегментах нишевых и узкоспециализированных машин, которые необходимо либо глубоко модернизировать, либо осваивать их производство. Однако директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин обращает внимание, что для узких ниш в секторе средств производства для АПК актуальна проблема отсутствия экономии от масштабов. Например, объем продаж картофелеуборочных комбайнов в мире составляет примерно $5 млрд в год, а в России потенциал этого сектора менее 5 млрд руб., оценивает он. «Понятно, что с таким объемом годовых продаж не получится разрабатывать и делать технику мирового уровня, — сказал Лапшин «Агроинвестору». — Теоретически может помочь экспорт, но для этого продукт должен быть привлекательным технологически и по цене».



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