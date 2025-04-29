Михаил Мишустин: в агросекторе востребованы современные решения

Для стабильных урожаев нужен собственный семенной фонд и эффективные удобрения Pixabay

В агросекторе, как и в других отраслях, востребованы современные решения, и речь не только о технике и оборудовании. Для стабильных урожаев нужен собственный семенной фонд, эффективные удобрения, для развития животноводства — безопасные пищевые и кормовые добавки, ветеринарные препараты. Усилить работу по всем этим направлениям позволит реализация национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе лекции в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».



По его словам, нацпроект предполагает стимулирование инвестиций в научные исследования в области селекции и генетики для их дальнейшей апробации. Также документ предусматривает создание современных тракторов и комбайнов. Кроме того, за шесть лет на 25% должен вырасти выпуск полностью отечественных ветеринарных вакцин. «Все это поможет нашим аграриям ставить новые рекорды. А у людей будет широкий выбор разнообразных и полезных продуктов питания. И, что важно, — российского производства», — отметил глава правительства.



Также продолжается формирование нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», цель которого — достижение суверенитета биоэкономики в АПК, лесопромышленном комплексах, ветеринарии, промышленности, экологии, медицине, энергетике. Биоэкономика — это инновационные решения, связанные с использованием биологических ресурсов, живых микроорганизмов или их производных, пояснил Мишустин. «Например, переработка растительного или животного сырья для получения новых видов топлива, пищевых ингредиентов, кормовых добавок и многих других продуктов или перспективных лекарств, — перечислил он. — Они способны защитить растения от вредителей, не влияя на качество продукта, или улучшить плодородие почв».



По словам премьер-министра, страны, которые преуспеют в создании таких разработок и обеспечат их последующее внедрение, смогут дать импульс многим отраслям экономики, в том числе новым. «У России есть для этого все необходимое. И мы, конечно, будем до конца дорабатывать этот проект», — добавил он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

