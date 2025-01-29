Минсельхоз назвал приоритетным финансирование сезонных полевых работ

Льготные кредиты на полевые работы можно будет взять под 8,3% В. Бычков

В этом году на субсидирование новых льготных кредитов — как краткосрочных, так и инвестиционных — выделено 48 млрд руб. — максимальная сумма, которая когда-либо выделялась на новые займы, рассказала в ходе Всероссийского агрономического совещания министр сельского хозяйства Оксана Лут. «У нас очень большой хвост по старым деньгам, по инвесткредитам. Они длинные, поэтому хвост тянется, кредит гасится медленно, — отметила она. — Тем не менее, нам нужны деньги на новые кредиты, на проведение сезонных полевых работ».



В конце года на Госсовете по национальным проектам президент Владимир Путин дал поручение профинансировать все сезонные полевые работы, чтобы мы получили достойный урожай, напомнила Лут. На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно 42 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов. Из них, по словам Лут, 34 млрд руб. пойдет на короткие кредиты, в том числе 28,6 млрд руб. — на проведение сезонных полевых работ. «Мы считаем, что этой суммы будет достаточно, но эти лимиты мы выделяем по регионам. Если какому-то региону будет не хватать лимита, то есть кто-то быстрее использует деньги, мы будем оперативно перераспределять средства», — сказала глава агроведомства.



Также Лут заверила, что если средства на кредитование сезонных полевых работ закончатся, Минсельхоз подумает, как перераспределить средства на это направление. «Сезонные полевые работы — это приоритет», — подчеркнула она. Также, если ключевая ставка сохранится на уровне 21%, то льготные кредиты на полевые работы можно будет взять под 8,3%. «Да, это выше, чем было раньше, но, тем не менее, при текущей ключевой ставке 8,3% — это сейчас почти бесплатно», — добавила Лут.



В прошлом году на короткие льготные кредиты изначально было выделено 18,7 млрд руб., и по итогам 2024-го, несмотря на то, что многие говорили, что лимитов не хватает, фактически было использовано 17,5 млрд руб., рассказала в ходе совещания первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Лимит на инвесткредиты составлял 7 млрд руб., было использовано 4 млрд руб. «К сожалению, не все регионы активно выбирали лимиты. Так, в десяти субъектах уровень освоения лимитов на короткие кредиты составил меньше 70%», — отметила она.



В этом году в целом лимит составляет 48,7 млрд руб., в том числе на короткие кредиты будет выделено 34,1 млрд руб., из которых 28,6 млрд руб. — на растениеводство. «Планируем, что этого лимита хватит и на посевную, и на уборочную кампании, — сказала Фастова. — <…> 31 января мы открываем прием реестров по заявкам на новые льготные кредиты». В первоочередном порядке будут приниматься реестры на растениеводство и молочное скотоводство, уточнила она, добавив, что все ключевые банки подтвердили готовность кредитовать сезонные полевые работы на уровне прошлого года.



С 2024 года ставка по льготных кредитам плавающая, при сегодняшней ключевой ставке ЦБ (21%) для приоритетных направлений она составляет 8,3%, для остальных — 12,5%. К приоритетным направлениям относятся селекция, генетика, молочное скотоводство, тепличные комплексы в ДФО, Сибири и Калининграде, также в 2025 году к приоритетным относятся сезонные полевые работы, рассказала Фастова. Кроме того, в 2025 году будет предусмотрен дополнительный лимит 5 млрд руб. на приобретение российских тракторов и комбайнов и почти 1 млрд руб. — на прочую технику и оборудование. Также в этом году Минсельхоз добавил ряд направлений для льготного краткосрочного кредитования: приобретение люцерны для производства искусственно высушенных кормов, строительство, реконструкция и модернизация свинокомплексов, производство кормовых и пищевых добавок, не относящихся к сельскохозяйственному сырью, и производство лекарственных средств для ветеринарного применения, перечислила замминистра.



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