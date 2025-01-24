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Правительство добавит на льготные кредиты свыше 42 млрд рублей

Дополнительное финансирование должно позволить сохранить набранный темп развития отрасли

| Агроинвестор |

Большая часть средств пойдет на субсидирование займов для проведения сезонных полевых работ
Большая часть средств пойдет на субсидирование займов для проведения сезонных полевых работ

Правительство дополнительно выделит на субсидирование льготных кредитов в агросекторе более 42 млрд руб., сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, большая часть средств пойдет на субсидирование займов для проведения сезонных полевых работ, остальные средства будут направлены на кредитование предпринимателей, которые занимаются выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики.

Президент Владимир Путин отмечал, что развитие АПК является важным фактором уверенного экономического роста, привлечения инвестиций в расширение производств, в создание рабочих мест, напомнил глава правительства. Во многом благодаря льготным кредитам удалось значительно нарастить объемы производства сельхозпродукции, так, например, в последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 млн т, отметил Мишустин. Дополнительное финансирование, по его словам, позволит сохранить набранный темп. «Такая мера позволит открывать современные производства, модернизировать действующие, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты», — подчеркнул он.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе XVI Съезда говорил, что правительство рассматривает выделение значительного объема дополнительных средств на новые льготные кредиты. Их можно будет получить по ставке 8,3% годовых, напомнил он.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе II Форума лидеров молочной индустрии сообщала, что рассчитывает открыть льготное кредитование в конце января. При этом будет расширен список направлений льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, в него добавятся строительство, реконструкция и модернизация свиноводческих комплексов, а также производство искусственно высушенных кормов, пищевых и кормовых добавок из несельскохозяйственного сырья, ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных. Согласно плану льготного кредитования на 2025 год от 17 января, объем субсидий на краткосрочные кредиты был предусмотрен на уровне почти 17 млрд руб., инвестиционных — свыше 83,5 млрд руб.

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