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Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Минсельхоз призвал переработчиков молока объединиться для выпуска заквасок

Отрасль может более эффективно развиваться без импортных поставок

| Агроинвестор |

В России реализуются несколько проектов в сфере производства заквасок
В России реализуются несколько проектов в сфере производства заквасок

Министр сельского хозяйства Оксана Лут предложила крупнейшим российским переработчикам молока объединиться для решения проблемы с нехваткой заквасок, пишет «Прайм». «У нас есть топ-5 или топ-6 крупных переработчиков, которые, в принципе, могли бы заняться этими заквасками, <...> сделать какую-то кооперацию, потому что лучше переработчика никто темой заквасок не займется. Мы уже сделали все для того, чтобы поддержать это направление», — сказала Лут в ходе XVI съезда ().

Крупнейший производитель заквасок для производства сыров и йогуртов — датская - в мае прошлого года объявила, что в течение года уйдет из России. Компания занимала 45% российского рынка заквасок. В ходе съезда Союза директор по корпоративным отношениям и техническому регулированию компании Health & Nutrition (ранее — « Россия») Татьяна Ткаченко отметила, что уход Hansen стал очень чувствительным для рынка, которому теперь нужно в кратчайшие сроки «вывести в высшую лигу» индустрию производства заквасок.

Глава Минсельхоза напомнила, что в России реализуются проекты в сфере производства заквасок — в Ярославской и Московской областях, и отрасль может более эффективно развиваться без импортных поставок, если производители молочной продукции сами займутся выпуском необходимых компонентов. При этом она обратила внимание на важную роль исследовательской работы в этом направлении, отметив, что при необходимости может ее субсидировать.

Сейчас, по словам Лут, инвесторы в производство заквасок могут рассчитывать на льготные кредиты, также в рамках нацпроекта вводится возмещение части капзатрат на реализацию проектов. «Поэтому давайте сделаем одно большое или два больших предприятия, которые закроют весь рынок, потому что это небольшой объем потребления, это все-таки нишевая история. <…> Очень надеюсь, что мы получим какие-то предложения по реализации проекта по производству заквасок», — добавила министр.

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