Господдержка на льготное кредитование выросла более чем в два раза

В прошлом году сумма господдержки агросектора была рекордной и составила почти 665 млрд рублей Е. Разумный

Господдержка на льготное кредитование в этом году выросла более чем в два раза. Об этом рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. На новые кредиты выделено 48,7 млрд руб. против 21,5 млрд руб. годом ранее, лимиты до регионов уже доведены.



В прошлом году сумма господдержки агросектора была рекордной и составила почти 665 млрд руб. Для сравнения, в 2000-м бюджет Минсельхоза на поддержку АПК составлял 16 млрд руб., напомнила Фастова. В 2025 году объем господдержке, заложенный в бюджете, составляет 507,4 млрд руб. «Но мы настроены на то, что эта цифра не окончательная, мы будем ее корректировать, исходя из той ситуации, которая будет складываться. Особенно, конечно же, она очень сильно будет зависеть от ставки Центробанка, потому что главная часть нашего бюджета идет на субсидирование процентной ставки», — отметила Фастова.



По ее словам, Минсельхоз продолжит поддерживать те направления, которые заложены в госпрограмме, также появились новые федеральные проекты, которые вошли в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», на него в этом году будет выделено 9,4 млрд руб. Сумма на «объединенную» субсидию в этом году будет на 1 млрд руб. больше, чем в 2024-м и составит 49,3 млрд руб. «Мы сохранили основные направления поддержки “объединенной” субсидии, — сказала замминистра. — Что касается несвязанной поддержки, то она предоставляется малым хозяйствам. Мы оставили ее только Дальневосточному и Сибирскому округам, однако увеличили поддержку на многолетние насаждения почти на 2,5 млрд руб.». Также увеличилась поддержка на страхование до 7 млрд руб. против 5,9 млрд руб. в 2024-м. На следующий год Минсельхоз поставил цель застраховать не менее 20% посевных площадей и минимум 46% поголовья сельхозживотных. В прошлом году было застраховано 18% посевов, 44% поголовья сельхозживотных и 5% рыбы, уточнила Фастова.



Замминистра напомнила, что с 2024 года изменились правила кредитования — была установлена плавающая ставка. «Теперь это по приоритетным направлениям 70% от ключевой ставки, а для прочих — 50% от ключа», — добавила она. То есть, при ключевой ставке 21% льготные кредиты по приоритетным направлениям — селекции и генетике, молочному скотоводству, на сезонно-полевые работы, а также строительство тепличных комплексов на Дальнем Востоке и в Калининградской области — составит 8,3%. Для других направлений — 12,5%.



По предварительным оценкам министерства, по итогам 2024 года индекс производства продукции АПК превысил уровень 2023-го, а к уровню 2021-го составил 110,5%. То есть отрасль планово идет к поставленной президентом цели увеличить выпуск продукции к 2030 году на 25% относительно 2021-го. «Мы видим, что 2024 год заканчиваем с прибылью в среднем по отрасли 18%, это на 1% меньше 2023 года, но по всем основным отраслям уровень рентабельности сохранен на прежнем уровне. Есть отрасли, в которых мы видим рост рентабельности. Это в основном свиноводство и молочное животноводство», — отметила Фастова, добавив, что по отдельным отраслям рентабельность превысила 30%. Достижение национальных целей в области АПК зависит как от государства, так и от бизнеса, подчеркнула замминистра. «Мы, как государство, будем максимально продолжать оказывать государственную поддержку», — пообещала она.



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