Господдержка АПК может вырасти в случае повышения ключевой ставки ЦБ

Количество банков — участников программы льготного кредитования АПК в 2025 году увеличилось с 30 до 40 Е. Разумный

Господдержка сельского хозяйства в 2025 году составит 507,4 млрд руб., однако она может увеличиться в случае повышения ключевой ставки ЦБ, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова, пишет ТАСС. В том числе 351 млрд руб. предусмотрено на госпрограмму развития сельского хозяйства, 115,9 млрд руб. — на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», 40,7 млрд руб. — на госпрограмму по мелиорации. «Сельское хозяйство любят. Мы являемся драйвером, поэтому будем решать ситуацию с финансированием по мере поступления задач. У нас есть видение источников, где можем найти (дополнительные) деньги, поэтому все будет хорошо», — приводит слова Фастовой «Агроэксперт».



Прошлый год, по словам замминистра, был «беспрецедентным по поддержке»: отрасль получила 665 млрд руб. «Если посмотреть цифры, кажется снижение (в этом году), но напомню, что и в прошлом году мы начинали с других цифр, — подчеркнула она. — Никто не думал, что мы придем к 665 млрд руб. по итогам года». Все направления господдержки в 2025 году сохранены, добавила Фастова.



В том числе объем субсидий на новые льготные кредиты на 2025 год будет увеличен более чем в два раза, до 42 млрд руб. «Всем хватит средств, в том числе на сезонные работы», — подчеркнула Фастова (цитата по ТАСС). В 2024-м на новые краткосрочные кредиты было направлено 17,5 млрд руб., на инвестиционные — 3,9 млрд руб., сравнила она. Согласно плану льготного кредитования на 2025 год от 17 января, объем субсидий на кредиты (как новые, так и выданные ранее) был предусмотрен на уровне 100,5 млрд руб., в том числе почти 17 млрд руб. на краткосрочные, свыше 83,5 млрд руб. — на инвестиционные. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит на субсидирование льготных кредитов в агросекторе более 42 млрд руб.



Также Фастова рассказала, что Сбербанк подтвердил участие в программе льготного кредитования АПК в 2025 году на прежних условиях. Ранее сообщалось, что банк решил выйти из программы. Также он обсуждал с профильными органами исполнительной власти возможность адаптации льготных программ кредитования отрасли к ужесточившейся денежно-кредитной политике ЦБ. «Много было диалогов, и в настоящий момент решено, что они будут кредитовать. Особенно все, что касается коротких кредитов», — добавила Фастова. По ее словам, количество банков — участников программы льготного кредитования АПК в 2025 году увеличилось с 30 до 40.



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