Дефицит кадров в АПК превышает 200 тысяч человек

К 2030 году предстоит создать 18 тысяч агротехнологических классов по всей стране Д. Гришкин

Минсельхоз выстраивает бесшовную систему подготовки специалистов для отрасли — от агроклассов до высших учебных заведений, чтобы восполнить дефицит кадров, который, по данным комитета Госдумы по аграрным вопросам, сейчас превышает 200 тыс. человек.



В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» к 2030 году предстоит создать 18 тыс. таких классов по всей стране, агроведомство рассчитывает, что в этом году Минпросвещения примет для них стандарт, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса: законодательные основы, роль государства и бизнеса», пишет «Финмаркет».



Агротехнологические классы преимущественно будут создаваться в сельской местности, рассказала министр. В единую концепцию подготовки кадров также включаются средние и высшие учебные заведения. При этом главным заказчиком отрасли является бизнес. «Мы должны ориентироваться на бизнес, на задачи, на требования, которые ставит бизнес в рамках подготовки кадров», — подчеркнула Лут.



По информации Минсельхоза, в ходе приемной кампании в 2024 году на обучение в аграрных вузах подали почти 350 тыс. заявлений, первокурсниками стали 80 тыс. человек, из них 845 — выпускники агротехнологических классов. Набирает популярность целевое обучение — подготовка специалистов по заказу бизнеса. К 2030 году планируется увеличить долю таких студентов до 70%. Также Минсельхоз обсуждает с Минпросвещения создание программы «Профессионалитет 2.0», которая будет адаптирована к кадровым потребностям аграрной отрасли, рассказала Лут.



В то же время многое в кадровом обеспечении отрасли будет зависеть от условий жизни на селе. «Условия ничтожны для того, чтобы там нормально развивалось и жило население», — оценил в ходе слушаний председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. По его словам, за последние пять лет сельское население сократилось на 700 тыс. человек, и программа комплексного развития сельских территорий из-за недофинансирования не может полностью решить вопросы улучшения уровня жизни в сельской местности.



В различных сферах агросектора недостает от 30% до 50% сотрудников, это серьезная системная проблема, которая отрицательно влияет как на прибыль предприятий, так и на экономику страны в целом, подтверждает пресс-служба группы «Черкизово». Сама компания тоже остро ощущает дефицит кадров. «На производствах есть нехватка квалифицированных специалистов: электриков, слесарей, механизаторов, зоотехников, специалистов по контрольно-измерительным приборам, ветеринарных врачей, инженеров, обвальщиков и жиловщиков. Также одной из наиболее востребованных является профессия агронома», — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе агрохолдинга.



Сельскохозяйственная отрасль в целом работает в условиях постоянного дефицита кадров, соглашается руководитель управления по работе с персоналом агрохолдинга «ЭкоНива» (входит в ГК «ЭкоНива») Борис Морев. По его словам, в последнее время остро не хватает сотрудников рабочих специальностей (механизаторов, слесарей, сварщиков) и классических специалистов (агрономов, инженеров, зоотехников). «При этом в нашей стране низкий уровень безработицы, свободных кадров почти нет», — подчеркивает он.



Для решения кадровых проблем необходим комплексный подход, уверены в «Черкизово». Привлечению и удержанию талантливых сотрудников способствует регулярная работа по популяризации бренда работодателя и поддержанию репутации компании на рынке труда, а также продвижение положительного образа отрасли в целом.



По мнению Морева, решением кадровых проблем могут стать в том числе цифровизация, автоматизация и роботизация процессов. Для их внедрения и развития в сельское хозяйство нужно привлекать IT-специалистов, аналитиков данных, биоинформатиков в растениеводстве и животноводстве, специалистов по точному земледелию. При поиске таких сотрудников компании из аграрной отрасли конкурируют уже не между собой, а с IT-компаниями, банками и другими крупными работодателями из самых разных отраслей, обращает внимание он. «Это достаточно новая ситуация для АПК, поэтому мы сейчас расширяем сотрудничество с учебными заведениями и работаем со студентами не только аграрных специальностей, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Кроме того, нашей важной задачей является продвижение сельского хозяйства как современной высокотехнологичной отрасли, формирование интереса к работе в АПК, начиная с детского возраста».



«ЭкоНива» успешно реализует проект «Агроклассы» с 2016 года. Сейчас в агроклассах компании учатся школьники в Воронежской, Рязанской, Калужской, Курской и Новосибирской областях. В течение учебного года они посещают специальные занятия на предприятиях группы и в школе. По завершении обучения учащиеся получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, которые учитываются при поступлении в аграрные вузы. «При реализации проекта важно наладить прочное сотрудничество между школами, вузами и компанией, чтобы у учеников сразу сформировалось понимание их образовательного и карьерного трека на ближайшие годы», — уверен Морев.



Группа «Черкизово» в ноябре 2023 года открыла свой первый агрокласс в школе № 2 села Доброго Липецкой области. Его цель — заинтересовать учащихся девятых классов важными и востребованными в АПК специальностями. В классе проводятся теоретические и практические занятия по изучению ветеринарии в свиноводстве и зоотехники в птицеводстве. В прошлом году компания выделила дополнительные средства на создание в классе специального помещения, оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием, которое позволит школьникам более углубленно проводить исследования и повысит эффективность обучения.



Сейчас у «Черкизово» шесть агроклассов (также они есть в Пензенской и Воронежской областях), где учатся 144 школьника. Затраты на создание одного агрокласса могут варьироваться от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. в год в зависимости от локации, приводит данные пресс-служба компании. «Обучение в агроклассе дает возможность школьникам лучше подготовиться к поступлению в профильные высшие и средние специальные учебные заведения, — поясняет пресс-служба агрохолдинга. — Так, например, школа № 2 села Доброго Липецкой области взаимодействует с Воронежским государственным аграрным университетом, в котором у выпускников агрокласса будет преимущество при поступлении. После окончания университета выпускники смогут устроиться на работу в группу “Черкизово”».



Подробнее о кадровой ситуации в АПК и развитии агроклассов читайте в февральском номере «Агроинвестора».



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