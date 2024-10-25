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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

РСХБ: выбирающей работу в АПК молодежи важна польза профессии

На втором месте — финансовая мотивация

| Агроинвестор |

Кадровая обеспеченность АПК оценивается на уровне 90%
Кадровая обеспеченность АПК оценивается на уровне 90%

Согласно результатам исследования, проведенного на платформе «Я в Агро» (есть у «Агроинвестора»), для молодежи, выбирающей профессию в АПК, в первую очередь важна польза, которую она приносит обществу, такой ответ дал 51% респондентов. На втором месте (48%, можно было выбрать несколько критериев) — материальное вознаграждение и финансовая мотивация.

Кроме того, важны уровень образования и квалификации (33%), а также социальный статус (31%). Почти столько же (30%) опрошенных считают важными экономические тренды, например, растущий спрос на определенные профессии. В меньшей степени (26%) на выбор влияют семейные традиции и личный круг общения, когда родственники, друзья и знакомые положительно или отрицательно высказываются о своих профессиях. Важность образа профессии в СМИ отметили 23% участников опроса.

«Согласно результатам опроса , при выборе специальности начинающих аграриев главная ценность — не столько благосостояние, сколько возможность приносить пользу обществу. Однако такой труд должен быть и вознагражден по достоинству, ведь именно благодаря аграриям мы можем кормить свои семьи, а продовольственная сфера России надежно защищена от внешних факторов, — отметила заместитель председателя правления банка Елена Батурова. — За восемь месяцев 2024 года заработная плата в сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,5%, в пищевой и перерабатывающей промышленности — на 17,5% по сравнению с прошлым годом».

Председатель совета директоров , экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев ранее в ходе пленарного заседания на выставке «Золотая осень» говорил, что для того, чтобы наращивать производство и экспорт сельхозпродукции, необходимо решить проблему нехватки кадров в отрасли. Численность работников АПК с 2013 к 2023 году снизилась с 7,4 млн до 6,1 млн человек. Дефицит сотрудников в отрасли составляет 200 тыс. человек, приводил данные он, отмечая, что заместить их за счет повышения производительности труда не получится, поскольку это небыстрый процесс.

По словам Ткачева, сейчас только 50-70% выпускников аграрных вузов идут работать на производство, в том числе это связано с тем, что предприятия отрасли не могут предложить достойную оплату труда. В качестве решения он предложил обязать студентов аграрных вузов, которые отучились на бюджете, отрабатывать на профильных предприятиях три-пять лет.

Кадровая обеспеченность АПК оценивается на уровне 90%, говорила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе итоговой коллегии ведомства в сентябре. Среди основных сложностей — нехватка сезонных рабочих, специалистов рабочих специальностей и высокий средний возраст занятых в отрасли. Для ликвидации кадрового дефицита выстраивает бесшовную траекторию подготовки аграрных специалистов. Министерство планирует отрыть в школах 18 тыс. агротехнологических классов и сеть целевых школ, которые будут закреплены за конкретными предприятиями. В 2025 году планирует направить на финансирование федерального проекта «Кадры в АПК» 7 млрд руб.

Компании агросектора регулярно рассказывают, как самостоятельно готовят для себя кадры и привлекают будущих сотрудников еще на этапе обучения. Так, например, «» накануне сообщила, что в партнерстве с Воронежским государственным аграрным университетом открыла агротехнологические классы для школьников седьмых классов в трех школах Воронежской области. На вводном уроке ученики познакомились с профессиями ветеринара, технолога, агронома и агроинженера, затем посетили мясоперерабатывающее предприятие компании, где сотрудники провели для них экскурсию и рассказали об основных этапах работы на производстве. Специально разработанная программа включает разный формат занятий: лекции, практические занятия, встречи с экспертами и специалистами «», экскурсии на предприятия компании и не только.

Пилотный проект по ранней профориентации молодежи направлен на популяризацию аграрных профессий среди школьников. Воронежская область вошла в число восьми регионов, где реализация проекта началась с сентября этого года. Главная задача — создание единого образовательного пространства между школами, высшими и средними профессиональными учебными заведениями и предприятиями АПК.

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