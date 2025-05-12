Продажи российской сельхозтехники упали на треть

Минсельхоз прогнозирует снижение коэффициента обновления парка сельхозтехники в 2025 году М. Стулов

Отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале упали на 32,9%, до 38,3 млрд руб., оценили в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования («Росспецмаш»). Больше всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 58,3%, до 437 штук, и сельскохозяйственных тракторов — на 39%, до 709 штук. Негативная динамика по-прежнему связана с высокой ключевой ставкой ЦБ, низкой доходностью агробизнеса, недостаточной господдержкой аграриев и машиностроителей, а также увеличением себестоимости производства техники и сельхозпродукции, поясняет ассоциация.



Для улучшения ситуации «Росспецмаш» предлагает отменить экспортные пошлины на сельхозпродукцию (в первую очередь — на зерновые), вернуть льготные кредиты под 5% на закупку сельхозтехники (сейчас — 12,5%) и предусмотреть ежегодный объем финансирования программы 1432 (субсидирование скидок на сельхозтехнику для ее продажи аграриям на льготных условиях) в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок наряду с введением пропорциональной системы субсидирования, учитывающей долю производителя на рынке.



Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин ранее говорил «Парламентской газете», что сенаторы предложили увеличить финансирование программы 1432 до 20 млрд руб. «На наш взгляд, это одна из наиболее эффективных мер поддержки и отечественных аграриев, и машиностроителей», — отмечал он, обращая внимание, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо усилить меры поддержки аграрного бизнеса и производителей сельхозтехники.



В этом году программа 1432 была «донастроена» Минпромторг сообщал, что это «позволило сформировать более выгодные условия для ее реализации». Так, отечественным производителям узкоспециализированной сельхозтехники теперь будут возмещать до 50% от предоставленной покупателю скидки на ее приобретение. Скидка 16,5% будет действовать на прицепную и навесную технику, прочая самоходная техника будет продаваться со скидкой 10%, оборудование для хранения и переработки зерна — со скидкой 12,5%. В отношении сельскохозяйственных тракторов и комбайнов сохранены прежние условия. Ранее размер скидки по программе 1432 составлял от 10% до 15% в зависимости от региона поставки и не зависел от вида техники. Вместе с тем, ранее Минсельхоз договорился с Минпромторгом о перераспределении части средств — 4,5 млрд руб. — с программы № 1432 в пользу лизинга сельхозтехники.



В апреле совладелец компании «Ростсельмаш», президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин в интервью «Коммерсанту» рассказывал, что сейчас в отрасли наблюдается серьезный кризис, однако это временное явление. «Люди все равно будут потреблять продовольствие, сельское хозяйство — развиваться, а государство продолжит поддерживать нас в международной конкуренции, не давая затоптать и загубить. Поэтому мы смотрим на эту ситуацию как на временную яму. Период выживания, который надо пройти, пережить, и двигаться дальше», — уверен он.



Между тем, Минсельхоз прогнозирует дальнейшее снижение коэффициента обновления парка сельхозтехники в 2025 году, следует из итогового доклада ведомства за 2024 год и проекта публичной декларации на 2025-й. Так, коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в 2024 году составил 4,1%, прогноз на 2025-й — 3,7%. Для кормоуборочных комбайнов показатель уменьшится с 4,1% до 3,2%, для тракторов — с 3,5% до 3,4%.



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