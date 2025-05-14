Отраслевые союзы одобряют продление квот на экспорт минудобрений

Квота на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года составит около 20 млн тонн «Уралкалий»

Продление квотирования экспорта минеральных удобрений позволяет обеспечить потребности российских аграриев, позитивно влияет на ценообразование и, вместе с тем, позволяет нашей стране вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, считают руководители отраслевых союзов, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе Минсельхоза.



Так, по словам исполнительного директора Союза экспортеров и производителей зерна Ксении Боломатовой, которые приводит пресс-служба министерства, в условиях, когда мировые цены на зерно находятся примерно на уровне сезона-2018/19, а средства производства резко и даже кратно подорожали, различные меры поддержки отечественных аграриев имеют стратегический приоритет. «При этом российские производители удобрений могут поставлять большие объемы на мировой рынок, внося свой вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности и сохраняя возможность при случае воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка», — отметила она.



В условиях серьезного повышения себестоимости в растениеводстве на фоне относительно низких мировых цен и крепкого рубля регулирование стоимости и доступности основных средств производства выходит на первый план, соглашается исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Это оказывает большое влияние на объем производства, экономику аграриев и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции», — считает он.



Производство сахарной свеклы особо чувствительно к изменениям цен на минудобрения, поскольку в структуре себестоимости они занимают наибольшую долю по сравнению с другими сельхозкультурами, обращает внимание председатель правления Союза сахаропроизводителей России («Союзроссахар») Андрей Бодин. За последний год цены на удобрения у конечного потребителя увеличились в среднем в диапазоне от 20% до 30% в зависимости от региона и типа удобрений, сравнивает он. «Решение правительства о продлении экспортных квот является частью комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на внутреннем рынке и повышение физической доступности удобрений для отечественных сельхозтоваропроизводителей, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ, — подчеркнул он. — Так как утвержденный правительством размер квоты направлен на обеспечение потребностей внутреннего рынка, есть основания надеяться, что в текущем году свеклопроизводители будут обеспечены необходимыми удобрениями в полном объеме и в оптимальные сроки».



Ранее правительство установило квоты на экспорт минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября 2025 года, в том числе для азотных удобрений — более 12,3 млн т, для сложных — свыше 7,6 млн т. Решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке, уточняла пресс-служба кабмина. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок.



Ассоциация «Народный фермер» ранее в своем Телеграм-канале сообщала, что обратилась к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву в связи с резким снижением доступности минеральных удобрений для аграриев. Представители ассоциации предлагали ввести 15% пошлину на экспорт удобрений или проработать возможность установления внутреннего ограничения предельных цен на минеральные удобрения их производителями на уровне мая 2024 года с одновременным квотированием их поставок по регионам.



Вместе с тем, как пишет ТАСС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила превышения производителями установленных в 2022 году предельных цен на удобрения. В службе добавили, что производители должны до 16 мая направить на согласование ФАС торговые политики по реализации удобрений с учетом продления правительством квот на вывоз минудобрений до ноября 2025 года. Служба проводит работу по утверждению методических рекомендаций по разработке торговых политик.



Предельные цены на минеральные удобрения были зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС. В июне 2022-го цены были проиндексированы на 5%, в сентябре того же года — на 5-10%. В 2023 и 2024 годах индексация не проводилась и сейчас цены заморожены на уровне сентября 2022-го. Производители удобрений просят проиндексировать внутренние цены хотя бы на 10%, решение может быть принято до конца мая. Инициативу поддерживают Минпромторг и Минэкономразвития, однако Минсельхоз выступает против, поскольку считает, что это решение может привести к снижению доступности удобрений для аграриев и существенному увеличению себестоимости производства.



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