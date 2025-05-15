Сев сахарной свеклы выполнен более чем на 95% плановых площадей

Производство сахара в сезоне-2025/26 ожидается на уровне прошлого года Pixabay

На 13 мая аграрии посеяли 1,124 млн га сахарной свеклы или 95,5% от плановой площади (1,172 млн га, плюс 0,3% к 2024 году). Об этом пишет поле.рф со ссылкой на ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова. Он также уточнил журналу, что в ряде регионов гибель посевов от заморозков составляет 10-20%. По данным ИКАР, сев сахарной свеклы завершен в Краснодарском крае, Воронежской, Тамбовской, Курской, Рязанской, Тульской, Саратовской, Липецкой, Брянской, Пензенской областях и в Мордовии.



По словам Иванова, пересевы сахарной свеклы бывают почти каждый год — это обычное явление. «Данные по влиянию заморозков пока фрагментарны. Во многих регионах, как минимум Центральном Черноземье, была гибель посевов и частично они уже пересеяны, в ряде районов и регионов гибель составила до 10-20%. Запасы семян есть», — отметил Иванов (цитата по «поле.рф). Говоря о прогнозе производства сахара в сезоне-2025/26, эксперт отметил, что он пока на уровне предыдущего сезона — 6,3 млн т. При этом в прошлом сезоне показатель выхода сахара с 1 га был невысок. «А в этом году пока засушливых условий не наблюдаются, и если дождь и солнце будут регулярно чередоваться, то производство сахара может быть и повыше», — добавил Иванов.



«Агроинвестору» Иванов пояснил, что заморозки действительно нанесли некоторым посевам сахарной свеклы определенный урон, но в зависимости от конкретных полей показатели гибли разнятся. В пресс-службе «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева говорят, что в их хозяйствах сахарная свекла посеяна на площади 45 тыс. га, что на 5 тыс. га меньше, чем в прошлом году. «От весенних заморозков погибло 2 тыс. га посевов свеклы. Эта площадь была пересеяна также сахарной свеклой. На пересеянной площади уже получены всходы», — сообщили в пресс-службе компании «Агроинвестору».



Говоря о пересеве Иванов отметил, что у ряда аграриев есть запасы импортных семян, другие же, скорее всего, будут использовать отечественные. Это поспособствует дополнительному росту доли российских семян сахарной свеклы: в 2024 году, как ранее отмечала министр сельского хозяйства Оксана Лут, она достигла рекордных 8%. «Селекция, семеноводство гибридов — это очень сложный, длительный и дорогой процесс <...>. Пересевы увеличат долю отечественных семян, потому что не все смогли закупить и получить импортные, но действующая в последние годы система квотирования, порядок и сроки публикации документов по ней, затрудняют хозяйствам выбор и своевременное получение именно тех семян гибридов, которые они бы хотели получить», — прокомментировал Иванов «Агроинвестору».



На этой неделе «Известия» писали, что в апреле и мае заморозки навредили посевам сахарной свеклы на общей площади более 120 тыс. га. Об этом изданию сообщил председатель правления Союза сахаропроизводителей («Союзроссахар») Андрей Бодин. «Конечно, будет пересев, семена у нас для этого есть. Сейчас на местах идет обследование ситуации. Но лично мы никаких рисков для урожая и обеспечения страны сахаром не видим», — отмечал Бодин (цитата по «Известиям»). В союзе также уточняли, что в наибольшей степени от заморозков пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. Кроме того, о гибели сахарной свеклы на площади 2,5 тыс. га рассказали власти Курской области.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. https://t.me/agroinvestor Подписывайтесь!

