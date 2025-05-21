НСА ввел процедуру реагирования по ЧС в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях

Заморозки, а потом нехватка влаги наблюдаются в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Саратовской областях и части Донбасса Pixabay

Национальный союз агростраховщиков (НСА) ввел процедуру реагирования ЧС в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, в которых был объявлен соответствующий режим из-за заморозков. По словам президента НСА Корнея Биждова, совокупно в этих регионах на 1 мая было застраховано почти 1,9 млн га посевов сельхозкультур, включая озимые на площади почти 1,5 млн га, яровые — 385 тыс. га, многолетние — 0,7 тыс. га. «НСА ведет мониторинг ситуации в контакте с Минсельхозами регионов и напоминает аграриям пострадавших областей: необходимо незамедлительно уведомлять страховые компании о выявлении всех повреждений и отклонений в развитии застрахованных посевов», — добавил он (цитата по пресс-релизу ассоциации).



Белгородская область стала первым регионом в России, объявившим режим ЧС из-за нанесения ущерба АПК. По данным НСА, в области на момент заморозков было застраховано 152 тыс. га, из которых 150 тыс. га — озимые культуры, что составляет около 40% от площади их осеннего сева, а также 700 га садов и ягодников. В Воронежской области застраховано 435 тыс. га посевов, из них 413 тыс. га под озимыми культурами (почти 58% от их сева под урожай в текущем году). В Ростовской области на 1 мая было застраховано 1,3 млн га посевов, из них 925 тыс. га — озимые, 362 тыс. га — яровые. Сады и иные многолетние культуры в области не застрахованы.



Все три региона в прошлом году уже становились зоной ЧС в АПК, причем дважды — весной из-за заморозков, летом и осенью по причине засухи. «Рассчитываем, что полученный в прошлом году опыт организации урегулирования убытков будет эффективно использован», — отметил Биждов. По его словам, страховые выплаты аграриям этих регионов за погибший урожай в 2024 году и первом квартале 2025-го составили почти 1,4 млрд руб., из которых более 1 млрд руб. перечислено хозяйствам Ростовской области, 187 млн руб. — белгородским и 155 млн руб. — воронежским.



Влияние заморозков на сельхозкультуры в этом году несопоставимо по масштабу с прошлым годом, когда в мае объявили ЧС 11 регионов, сказал «Агроинвестору» Биждов. «В этом году заморозки носили волновой характер, их последствия еще не до конца ясны, так как в разных регионах они пришлись на различную стадию развития озимых культур, и даже в случае повреждений возможно их восстановление», — объясняет он. НСА провел оценку индекса вегетации NDVI в целом для европейской зоны по данным космического мониторинга, и некоторое проявление отставания в развитии растений по сравнению со среднемноголетней нормой было отмечено только в Крыму, на остальной территории показатели вегетации были в целом даже выше среднемноголетней нормы. В других регионах проявления заморозков носят локальный характер, отмечает Биждов. Он также добавляет, что сейчас, судя по сообщениям, как раз в Крыму рассматривается возможность объявлении режима ЧС, аналогичное заявление поступило из Курской области. Тамбовская и Липецкая области сообщили об отказе от такого решения. «С наибольшей вероятностью на этом серия ЧС от майских заморозков будет завершена, и на первый план для южных территорий выйдет вопрос о запасах влаги в почве», — считает президент НСА.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут отмечает, что климат меняется, и из-за этого фактор неопределенности с каждым годом становится все более явным. На данный момент, продолжает он, из-за непогоды пострадали Юг и Черноземье. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что Ростовская, Воронежская, Белгородская, Саратовская области и, возможно, часть Донбасса сначала пострадали от заморозков, а в мае влажность почвы в этих регионах была ниже прошлогодних показателей. Сейчас там прошли дожди, что несколько восполнит влагозапасы, но до конца текущего месяца осадки не ожидаются, а погода будет жаркой и сухой. «В перспективе ближайших двух недель — июня в регионах может наблюдаться засушливая аномалия, но это пока прогноз», — добавил Петриченко.



«На данный момент, с моей точки зрения, ничего критичного нет. Основные проблемы на Юге и в Черноземье были связаны с сахарной свеклой», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Впрочем, продолжает эксперт со ссылкой на метеорологов, после текущего похолодания ожидается жаркое лето — температурные рекорды могут быть побиты в Краснодарском крае и Ростовской области при и так наблюдающейся там засухе. «В Поволжье, Черноземье также сухая погода. В Центральной России прогнозируется в 1,5 раза меньше осадков, чем обычно, а по Ростовской области — в три раза меньше. Думаю, что юг Воронежской области также может пострадать. Это достаточно серьезно», — говорит Корбут, добавляя, что для зерновых в этих регионах ситуация может быть не критической, если почва накопила достаточный запас влаги.



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