Урожай зерна может достигнуть 138 млн тонн

Заморозки в конце апреля и начале мая незначительно повлияли на потенциальную урожайность зерновых В. Бычков

Урожай зерна в этом году может составить 132-138 млн т, включая 85-90 млн т пшеницы. Такой прогноз озвучил глава экспертного комитета Союза экспортеров и производителей зерна Игорь Павенский на Всероссийском зерновом форуме, пишет «Финмаркет». В прошлом году было собрано125,9 млн т, в том числе 82,6 млн т пшеницы (без учета новых регионов).



Также, по словам Павенского, может увеличиться производство ячменя — с прошлогодних 16,7 млн т до 18-18,4 млн т и кукурузы — с 13 млн т до 14,7-15 млн т. Рост обеспечит повышение урожайности, которая год назад резко снизилась из-за засухи, пояснил эксперт. Сбор зернобобовых, по его прогнозу, может оказаться рекордным (6,7-6,9 млн т против 5,4 млн т в 2024 году) за счет расширения площади их сева. В феврале в ходе Горной Зерновой Ассамблеи Павенский оценивал потенциал валового сбора зерна на уровне 132,4 млн т, в том числе пшеницы — 84,6 млн т, ячменя — 18,9 млн т, кукурузы — 14,7 млн т.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза говорила, что в этом году урожай будет выше, чем в 2024-м, не называя конкретных прогнозов, писал «Агроинвестор». По прогнозу ведомства, площадь сева в этом году увеличится на 1 млн га относительно 2024-го и составит 84 млн га, из которых 20 млн га приходится на озимые. Есть некоторые опасения, связанные с погодой: так, в Краснодарском крае и Ростовской области наблюдается угнетение растений. «Очень надеемся на дожди. Но в целом, при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — отмечала Лут.



Заморозки в конце апреля и начале мая отрицательно повлияли на потенциальную урожайность зерновых, однако их воздействие было значительно слабее, чем в прошлом году, оценил Павенский. Кроме того, негатив представляла нехватка осадков на части территории Юга, на юге Центрального федерального округа и на юго-западе Поволжья. Прошедшие в мае дожди значительно пополнили запасы влаги и улучшили ситуацию. Вместе с тем, засушливые погодные условия возвращаются в Ростовскую область, на юго-запад Поволжья и юг Центра, обратил внимание он.



Валовой сбор пшеницы в мире в сезоне-2025/26 Павенский оценивает в 643-648 млн т против 629 млн т в 2024/25 сельхозгоду. В том числе общий урожай у топ-10 стран-производителей ожидается выше, чем в прошлом сезоне: рост прогнозируется в шести странах из десяти, наиболее существенный — в ЕС и России на фоне улучшения погодных условий. При этом в Казахстане и Австралии показатели снизятся после высоких сборов в текущем сезоне. Мировой рынок пшеницы, по прогнозу Павенского, вырастет на 4,1-7,1%, до 177-180 млн т. Ожидается, что Россия сохранит первое место по ее экспорту с показателем 42-45 млн т (41,5 млн т в этом сезоне). Второе место займет Евросоюз с 29,8 млн т (24 млн т в 2024/25), третье — Канада с 25,5 млн т (26,3 млн т), приводит данные поле.рф.



Согласно консенсус-прогнозу Центра ценовых индексов (ЦЦИ), производство зерновых в России в этом году составит 130,9 млн т, из которых на пшеницу придется 84,5 млн т. По пшенице прогноз повышен на 1,7 млн т на фоне улучшения состояния озимых в ряде регионов, сообщила старший аналитик центра Екатерина Захарова на I Международном экспортном конгрессе BRICS, пишет «Агроэксперт». Также опрошенные ЦЦИ аналитики считают, что экспорт российской пшеницы в новом сезоне составит 44,4 млн т (плюс 5 млн т к предыдущему прогнозу). Оценка вывоза в 2024/25 сельхозгоду снижена на 1 млн т, до 41,7 млн т.



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