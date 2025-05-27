Минсельхоз: Россия возобновит экспорт риса при сборе в 2 млн тонн

Агроведомство планирует продлить запрет на экспорт риса-сырца до конца года flickr.com

Экспорт риса из России будет возобновлен, когда его валовый сбор достигнет 2 млн т. Об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе Кавказского инвестиционного форума. «Хорошие перспективы по экспорту. Мы понимаем, что как только у нас валовой сбор достигнет 2 млн т — нам до этих рубежей осталось не так далеко — у нас будет открыт экспорт риса», — цитирует его ТАСС.



Кроме того, Минсельхоз подготовил проект постановления правительства о продлении запрета на экспорт нешелушеного риса с 1 июля 2025 года до конца года. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Впрочем, ведомство прорабатывает вопрос возобновления экспорта риса и может рассмотреть его по итогам сбора урожая, сообщил в кулуарах Кавказского инвестиционного форума замглавы министерства Андрей Разин. «Действительно, в случае если бы мы были уверены <...>, что объемы производства позволят закрыть внутренние потребности, то, конечно, будем рассматривать возможность поставок излишков на внешние рынки», — приводит его слова «Интерфакс».



Экспорт риса был запрещен 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса), которая привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. т. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой, его продлевали каждые полгода. В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса — урожай составил более 1,26 млн т.



В апреле «Агроинвестор» писал, что подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. В то же время было принято решение о введении тарифной квоты на экспорт за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. т. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную — 50%. Одновременно была запущена проработка вопроса о сохранении возможности экспорта переработанного риса в 2026 году и в последующих периодах. Тогда предполагалось, что экспорт будет возможен при урожае риса более 1,1 млн т. Решение планировалось принять в третьем квартале текущего года.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что достичь сбора риса в 2 млн т вполне реально: это высокотехнологичная культура, которая почти не зависит от природно-климатических условий, однако требует доступа к весьма значительным водным ресурсам. «Но вопрос, с моей точки зрения, в экономике — производить должно быть выгодно», — говорит Корбут. Так, продолжает он, для этого нужен растущий рынок сбыта, а в России он крайне ограничен и не может вырасти по определению. «Это уже ограничивает возможности ценовой политики производителей и получения доходов для развития производства: без инвестиций никакого роста не будет», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». В связи с этим, уверен он, экспорт нужно открывать, а для сохранения баланса внутреннего рынка следует ввести квоту на отгрузки не в 50 тыс. т, а примерно в 250 тыс. т — чтобы она соответствовала объемам импорта, поскольку ввоз риса в Россию в любом случае сохранится.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в апреле говорил, что намерение ввести квоту на экспорт риса-крупы говорит о том, что власти осознали контрпродуктивность запретов, особенно при учете рекордного урожая. По мнению Петриченко, квота в 50 тыс. т — это полумера, поскольку экспортный потенциал России вдвое больше, но в случае, если в 2026 году квота будет увеличена или вовсе отменена, то этот объем приемлем. «Всякое ограничение контрпродуктивно, особенно с учетом того, что мы производим более чем достаточный объем для внутреннего потребления», — говорил Петриченко, добавляя, что введение квоты на экспорт крупы — это позитивная новость, но объем стоило бы увеличить. Так, в календарном 2021 году Россия отгрузила на внешние рынки 333 тыс. т риса и рисовой крупы при урожае 1,05 млн т, и больших проблем не возникло.



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