Россия продлит запрет на экспорт риса-сырца до 2026 года

Предполагается, что дальнейший экспорт риса будет разрешен при урожае в 1,1 млн тонн и более Pixabay

Подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза продлить временный запрет на вывоз нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля по 31 декабря 2025 года. Исключение сделано для риса для посева. На этот же период принято решение о введении тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. т. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную — 50%. Соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства, сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на секретариат вице-премьера Александра Новака.



Одновременно запущена проработка вопроса о сохранении возможности экспорта переработанного риса в 2026 году и в последующих периодах. Предполагается, что экспорт будет возможен при урожае риса более 1,1 млн т. Решение по данному вопросу планируется принять в рамках подкомиссии в третьем квартале текущего года. Ограничение на экспорт в том числе риса-сырца действует с 2022 года, мера направлена на обеспечение потребностей внутреннего рынка и позволила сохранить стабильность цен, не допустить дефицита данной продукции. «При этом отрасль рисоводства показывает прирост валового сбора сырца. Так, в 2024 году был достигнут рекордный урожай данной культуры. Возможность открытия экспорта позволит простимулировать дальнейшее развитие рисоводства в нашей стране», — говорится в сообщении.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что намерение ввести квоту на экспорт риса-крупы говорит о том, что власти осознали контрпродуктивность запретов, особенно при учете рекордного урожая: по данным Минсельхоза, в 2024 года сбор риса составил 1,259 млн т, что на 17% больше, чем в 2023-м. На фоне этого рекорда и запрета на экспорт цены на крупу находятся на крайне низком уровне — от 40-45 тыс. руб. за тонну крупы ТУ, ГОСТ — дороже. Введение квоты — мера давно назревшая, сказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «На мировом рынке имеет место снижение цен, в России, как известно, собран рекордный урожай риса, и цены внутри страны тоже снижаются. Но, возможно, Минсельхоз подстраховывается, и квоту можно было сделать и повыше. В нормальные годы Россия вывозила на экспорт свыше 150 тыс. т в крупе», — говорит он.



По мнению Петриченко, квота в 50 тыс. т — это полумера, поскольку экспортный потенциал России вдвое больше, но в случае, если в 2026 году квота будет увеличена или вовсе отменена, то этот объем приемлем. «Всякое ограничение контрпродуктивно, особенно с учетом того, что мы производим более чем достаточный объем для внутреннего потребления», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору», добавив, что введение квоты на экспорт крупы — это позитивная новость, но объем стоило бы увеличить. Так, в календарном 2021 году Россия отгрузила на внешние рынки 333 тыс. т риса и рисовой крупы при урожае 1,05 млн т, и больших проблем не возникло. По словам Петриченко, до введения запрета на экспорт Россия отгружала рис-сырец в основном в Турцию, а крупу — в страны СНГ: Туркмению, Таджикистан, Азербайджан, а также в Грузию и Абхазию.



Ранее «Агроинвестор» писал, что до введения запрета на экспорт Россия поставляла за рубеж 100-120 тыс. т риса-крупы в год. После ограничения отгрузки сократились до 40 тыс. т, при этом импорт почти не изменился. Это привело к избытку риса на внутреннем рынке и как следствие — снижению цен. Ведущий специалист-аналитик Ассоциации «Национальный рисовый союз» Валерий Ладатко говорил, что запрет на вывоз риса имел какой-то смысл в позапрошлом сезоне, когда произошло обрушение Федоровского гидроузла. «Но на протяжении последних двух лет мы видим, что производство риса не падает, а в прошлом году вообще был поставлен рекорд по валовому сбору», — подчеркивал эксперт. Значит, добавлял он, и продление запрета на поставки за рубеж утратило всякий смысл с точки зрения продовольственной безопасности, зато оно привело к снижению рентабельности и спроса на продукцию.



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