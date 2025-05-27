Минсельхоз: урожай будет выше, чем в прошлом году

Площадь сева в этом году увеличится на 1 млн гектаров относительно 2024-го Pixabay

В этом году урожай будет выше, чем в 2024-м, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза, не называя конкретных прогнозов. Посевная кампания в самом разгаре. По прогнозу ведомства, площадь сева в этом году увеличится на 1 млн га относительно 2024-го и составит 84 млн га, из которых 20 млн га приходится на озимые. Есть некоторые опасения, связанные с погодой: так, в Краснодарском крае и Ростовской области наблюдается угнетение растений. «Очень надеемся на дожди. Но в целом, при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — отметила Лут.



Отечественный агропромышленный комплекс является локомотивом роста национальной экономики, который надежно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки, сказал в видеообращении к участникам коллегии председатель правительства Михаил Мишустин. Он напомни, что, согласно поручению президента, к 2030 году необходимо увеличить объем производства продукции агропрома на четверть, экспорт такой продукции должен вырасти в полтора раза относительно показателей 2021-го. «Мы продолжаем реализацию Доктрины продовольственной безопасности. И хотя она выполнена по зерну, растительному маслу, сахару, мясу, рыбе, по ряду позиций ключевые показатели пока ниже необходимого, например, по семенам отечественной селекции», — обратил внимание Мишустин.



В то же время, видна положительная динамика — по результатам прошлого года, самообеспеченность в этой сфере превысила 67%, а по некоторым зерновым культурам семян российского производства даже больше, чем необходимо. Есть достижения и по другим направлениям, появляются возможности для трудоустройства на объектах агротуризма, вводятся в оборот заброшенные ранее пахотные земли, увеличиваются и объемы глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, расширяется география экспортных поставок в дружеские страны, растет внутреннее потребление мяса и молока, перечислил глава правительства.



По информации Минсельхоза, в прошлом году Россия поставила рекорд по производству твердой пшеницы — наши растениеводы собрали ее 2 млн т. «Это хороший продукт как для внутреннего рынка, так и для экспорта», — отметила глава ведомства. Кроме того, российские сельхозпроизводители достигли исторических максимумов по масличным культурам, рису и овощам в организованном секторе. «Благодаря рекордному сбору винограда мы сформировали хороший задел для нашей винной отрасли», — добавила Лут.



В сегменте животноводства прошлый год завершился приростом в мясном и молочном направлениях. По данным Минсельхоза, по итогам 2024 года средние надои на одну корову увеличились почти на 6% и составили 8,5 т. Дальнейший рост продуктивности, а также ввод новых скотомест к 2030 году позволит отрасли достичь целевого показателя по производству молока в 38,5 млн т, надеется Лут.



Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев в ходе коллегии отметил, что агропром завершил прошлый год с положительным результатом. Так, индекс производства пищевой продукции составил 103,5%, напитков — более 109%. «Однако в 2025 году мы видим отрицательную динамику. Это очень плохая тенденция», — подчеркнул он, пояснив, что она обусловлена ростом операционных затрат из-за высокой ключевой ставки. Вместе с тем, в первом квартале увеличилось производство молока и мяса, также значительно улучшилась ситуация в производстве яиц, добавил Патрушев.



На реализацию четырех госпрограмм, за которые отвечает Минсельхоз, в прошлом году правительство направило 682 млрд руб. «Это позволило сохранить основные инструменты поддержки и послужило базой для нашего стабильного производства», — отметил вице-премьер. По словам Лут, агроведомство ожидает, что на поддержку развития АПК в этом году будет выделено 562 млрд руб. (в 2024-м, по словам министра, было направлено 530 млрд руб.). «В частности, возрастет финансирование в рамках льготного кредитования, особенно в рамках нашего федерального проекта по экспорту, который был в начале года недофинансирован», — уточнила она.



В прошлом году, по данным Минсельхоза, поставки продукции АПК за рубеж увеличились на 5% и составили 109 млн т. «Это третье место в мире по поставкам продовольствия, — сравнила Лут. — В денежном эквиваленте мы превысили $43 млрд. Помимо лидерства по поставкам пшеницы, ячменя и мороженой рыбы мы занимаем ведущие позиции по подсолнечному и рапсовому маслам, гороху».



Правда, в этом году экспорт продукции АПК показывает отрицательную динамику, обратил внимание Патрушев. «В 2025 году ситуация с экспортом складывается непросто. Динамика поставок просела по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — сказал Патрушев. По его словам, с одной стороны, это связано с объективными внешними факторами, с другой — с серьезными недоработками со стороны ведомства, их предстоит проанализировать и сделать соответствующие выводы. «Но прежде всего оперативно должны быть приняты меры для исправления негативной тенденции. В том числе усиливайте роль и ответственность сельхоз атташе, а также Федерального центра развития экспорта продукции АПК», — подчеркнул вице-премьер.



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