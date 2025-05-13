Минсельхоз США прогнозирует рост экспорта пшеницы из России в новом сезоне

В новом сезоне Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы wikimedia.org

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), экспорт пшеницы из России в сезоне-2025/26 составит 45 млн т (прогноз на текущий сельхозгод — 43,5 млн т) при производстве 83 млн т (81,6 млн т, без учета Крыма и новых регионов). «Ожидается, что урожайность (в новом сезоне) в России повысится, что приведет к росту урожая на 2%», — говорится в отчете FAS USDA за май. Переходящие остатки оцениваются в 11,39 млн т (11,59 млн т). Отгрузки фуражного зерна в сезоне-2025/26 могут составить 7,48 млн т (6,84 млн т), его производство — 37,72 млн т (34,77 млн т). Экспорт кукурузы, по оценкам американских аналитиков, будет на уровне 3,6 млн т (3,3 млн т), производство — 15 млн т (14 млн т), ячменя — 3,6 млн т (3,2 млн т) и 18 млн т (16,25 млн т) соответственно, отгрузки овса составят 250 тыс. т (275 тыс. т), производство — 3,3 млн т (3 млн т), ржи — 30 тыс. т (70 тыс. т) и 1,1 млн т соответственно (1,2 млн т).



«Ожидается, что в сезоне-2025/26 конкуренция между Россией и Европейским союзом (как экспортеров) останется жесткой, поскольку урожай в обеих странах будет более высоким. Россия, по прогнозам, шестой год подряд будет крупнейшим мировым экспортером пшеницы, при этом сохранится конкурентная ценовая политика», — говорится в отчете FAS USDA. В нем также уточняется, что ЕС в новом сезоне может экспортировать 34 млн т пшеницы (26,5 млн т в текущем сельхозгоду) при производстве 136 млн т (122,12 млн т).



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут напоминает, что FAS USDA составляет свои отчеты по России без учета Крыма и новых регионов. В связи с этим прогноз может быть несколько занижен. Кроме того, обычно ближе к экватору уборочной кампании в Северном полушарии прогноз начинает корректироваться. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай пшеницы в сезоне-2025/26 составит 82,8 млн т (вместе с Крымом, но без учета новых регионов), ячменя — 18,1 млн т, кукурузы — 14,3 млн т. По мнению Корбута, урожай всего зерна в России (с учетом новых регионов и Крыма) может составить 129 млн т. «Если не будет дополнительных природных катаклизмов. Но, как мы видим по прошлому и этому годам, они уже становятся обычным явлением», — добавил он. Урожай пшеницы в 83 млн т сейчас выглядит объективной оценкой, но по итогу он может оказаться как больше, так и меньше.



Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко говорит, что в последнее время USDA слишком оптимистично оценивает российский экспорт, но в течение сезона обычно прогноз снижается. По его мнению, Минсельхоз США пока крайне оптимистичен и в отношении отгрузок пшеницы в текущем сельхозгоду — 43,5 млн т: Петриченко оценивает их чуть больше, чем в 40 млн т. Прогноз вывоза на новый сезон он также считает завышенным. Однако эта оценка будет зависеть от переходящих запасов. Петриченко отмечает, что Минсельхоз США прогнозирует крайне высокие переходящие остатки на текущий сезон (11,59 млн т). По его оценкам, они составят 9-10 млн т, из них на свободном рынке — около 6 млн т, еще 3,5 млн т — интервенционный фонд. Следовательно, расчетный экспортный потенциал по пшенице — около 40 млн т.



Корбут оценивает возможный экспорт пшеницы в новом сезоне в 45 млн т или меньше. «Цены мирового рынка пока смотрят вниз, мы не видим хороших цен. И мировые переходящие запасы практически не изменились по данным USDA (вырастут примерно на 0,5 млн т), хотя общий экспорт и увеличивается (c 201,87 млн т до 214,86 млн т). Вопрос в том, кто отгрузит этот рост. Но в любом случае: по экспорту пшеницы мы как обычно ожидаемо будем первыми», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 1,3 млн т, до 83,8 млн т. По словам гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, также в большую сторону скорректирована оценка экспортного потенциала пшеницы в новом сезоне — с 40 млн т до 41,3 млн т.



Накануне ТАСС сообщал, что Минсельхоз ожидает сохранения лидерства России по экспорту пшеницы по итогам текущего сельскохозяйственного сезона. Об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. «Мы по итогам сезона ожидаем его (лидерство) сохранить. Дальше все будет зависеть от урожая, про который мы узнаем чуть позже после завершения посевной», — сказала Лут. Однако в первой декаде мая Россия экспортировала только 441 тыс. т пшеницы, что в 3,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Причем темпы сокращения экспорта начинают ускоряться: если по итогам апреля снижение составило 2,3 раза, то в начале мая уже 3,6 раза», — сказала «Интерфаксу» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее словам, одной из основных причин такой динамики является отсутствие дисконта на российскую пшеницу относительно европейской. Так, за декаду цены на французскую пшеницу снизились на 2,5% и составили $230/т, цены на американскую были практически стабильными — $219-220/т. Российская пшеница 4-го класса (порт Новороссийск, FOB) подешевела на 2%, до $242/т. Вместе с тем Тюрина добавила, что за последнюю неделю было зафиксировано снижение цен предложения на пшеницу у производителей Юга в пределах 1 тыс. руб./т.



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