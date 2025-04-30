ИКАР: квота на экспорт пшеницы не будет выбрана

Доступный остаток квоты составляет около 1,46 млн тонн wikimedia.org

В этом сезоне экспортеры могут не до конца выбрать установленную правительством квоту на вывоз пшеницы и меслина в размере 10,6 млн т, объем поставок внутри квоты может составить около 9 млн т, пишет поле.рф со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. По его словам, такие темпы вывоза связаны с низкой маржинальностью экспортных операций. «Доллар упал, а рубль очень сильно укрепился. При этом аграрии не хотят уступать в цене, потому что у них и так была очень низкая рентабельность в течение всего сезона», — пояснил эксперт.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее в ходе конференции «Комбикорма — 2025» оценивал, что в рамках экспортной квоты Россия поставит за рубеж не более 7-7,5 млн т пшеницы. Экспорт уже с января перестал быть тем локомотивом на зерновом рынке, который задавал тон как спросу, так и ценам, отмечал Петриченко.



За период с 15 февраля, когда начала действовать квота, по 20 апреля поставки пшеницы снизились в 2,7 раза относительно аналогичного периода прошлого сезона (11,4 млн т), подсчитывал Российский зерновой союз. Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина ранее говорила, что полностью выбрать квоту можно при условии ежемесячного вывоза по 2 млн т пшеницы. «С 1 июля 2024 года по 20 апреля этого года на экспорт отгружено 37,2 млн т пшеницы. С учетом экспортного потенциала на сезон в 42 млн т на оставшийся период, то есть на май-июнь и 10 дней апреля, остается 4,8 млн т, грубо говоря, по 2 млн т на месяц», — уточняла она.



По оценке Тюриной, в апреле за рубеж будет поставлено 1,92 млн т пшеницы, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года (5 млн т). Аналитический центр «СовЭкон» считает, что в апреле отгрузки будут на уровне 2,2 млн т против 1,9 млн т в марте, ранее писал Reuters. Средний для этого месяца показатель за пять лет — 3,5 млн т. Минсельхоз накануне распределил очередную долю из дополнительной части квоты на экспорт пшеницы, доступный остаток квоты составляет около 1,46 млн т.



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