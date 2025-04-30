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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

ИКАР: квота на экспорт пшеницы не будет выбрана

В рамках квоты может быть отгружено 9 млн тонн

| Агроинвестор |

Доступный остаток квоты составляет около 1,46 млн тонн
Доступный остаток квоты составляет около 1,46 млн тонн

В этом сезоне экспортеры могут не до конца выбрать установленную правительством квоту на вывоз пшеницы и меслина в размере 10,6 млн т, объем поставок внутри квоты может составить около 9 млн т, пишет поле.рф со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрия Рылько. По его словам, такие темпы вывоза связаны с низкой маржинальностью экспортных операций. «Доллар упал, а рубль очень сильно укрепился. При этом аграрии не хотят уступать в цене, потому что у них и так была очень низкая рентабельность в течение всего сезона», — пояснил эксперт. 

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко ранее в ходе конференции «Комбикорма — 2025» оценивал, что в рамках экспортной квоты Россия поставит за рубеж не более 7-7,5 млн т пшеницы. Экспорт уже с января перестал быть тем локомотивом на зерновом рынке, который задавал тон как спросу, так и ценам, отмечал Петриченко.

За период с 15 февраля, когда начала действовать квота, по 20 апреля поставки пшеницы снизились в 2,7 раза относительно аналогичного периода прошлого сезона (11,4 млн т), подсчитывал . Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина ранее говорила, что полностью выбрать квоту можно при условии ежемесячного вывоза по 2 млн т пшеницы. «С 1 июля 2024 года по 20 апреля этого года на экспорт отгружено 37,2 млн т пшеницы. С учетом экспортного потенциала на сезон в 42 млн т на оставшийся период, то есть на май-июнь и 10 дней апреля, остается 4,8 млн т, грубо говоря, по 2 млн т на месяц», — уточняла она.

По оценке Тюриной, в апреле за рубеж будет поставлено 1,92 млн т пшеницы, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года (5 млн т). Аналитический центр «» считает, что в апреле отгрузки будут на уровне 2,2 млн т против 1,9 млн т в марте, ранее писал Reuters. Средний для этого месяца показатель за пять лет — 3,5 млн т. накануне распределил очередную долю из дополнительной части квоты на экспорт пшеницы, доступный остаток квоты составляет около 1,46 млн т.

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