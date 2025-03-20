Вряд ли отмена ограничений приведет к резкому росту экспорта пшеницы из России АО НК КТЖ

С 19 марта Турция смягчила ограничения на импорт пшеницы для производства муки на экспорт, сообщает Reuters со ссылкой на Федерацию турецких мукомолов. Республика приостановила ввоз в июне прошлого года. Эта и ряд других мер были приняты, чтобы защитить внутреннего производителя на период сбора урожая, сообщало тогда Министерство сельского и лесного хозяйства страны. Ограничение должно было действовать до 15 октября, но вместо него был введен механизм, по которому мукомолам разрешалось импортировать 15% от объема сырья, необходимого для производства муки на экспорт. Остальные 85% должны были закупаться из запасов Турецкого зернового совета.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что, с одной стороны, решение турецких властей ослабить ограничение было ожидаемым, с другой стороны — неожиданным. «Все произошло очень быстро: мировой рынок отреагировал, и цены пошли вверх», — добавляет он. Ослабление ограничений — значимый момент для рынка в целом, для России — тоже позитивный сигнал. «Но у меня нет уверенности в том, что это приведет к существенному росту экспортных и закупочных цен, однако появляется дополнительная традиционная ниша для нашего экспорта — он явно должен оживиться», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов сказал «Коммерсанту», что схема с беспошлинным ввозом импортной пшеницы для экспортеров муки — стандартная для Турции. Именно по ней страна работала до введения существенных ограничений на поставки. Однако он сомневается, что отмена ограничений приведет к существенному росту экспорта российской пшеницы. Эксперт напоминает, что с 15 февраля по 15 июня в России действует квота на вывоз пшеницы в объеме 10,6 млн т. Одновременно ранее значительные объемы были поставлены на таможенные склады Турции, и сейчас они выйдут на внутренний рынок.



В феврале «Агроинвестор» сообщал, что с начала сезона по январь Турция закупила 2,28 млн т пшеницы из России — в 1,9 раза меньше, чем за тот же период 2023/24 года и впервые за историю российского экспорта оказалась на третьем месте среди импортеров. Ранее страна занимала первое-второе места, сообщал аналитический центр «Русагротранса». Это рекордно низкий показатель за последние восемь лет, с сезона-2016/17, когда отгрузки в страну составили 1,8 млн т. Падение поставок связано с введением Турцией ограничений на импорт пшеницы.



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