Квота на экспорт пшеницы выбрана на 39%

Полностью выбрать квоту можно при условии ежемесячного вывоза по 2 млн тонн пшеницы М. Стулов

В рамках экспортной квоты с 15 февраля по 20 апреля Россия отгрузила около 4,1 млн т пшеницы — 39,2% от общего объема квоты в 10,6 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. Поставки снизились в 2,7 раза относительно аналогичного периода прошлого сезона (11,4 млн т).



Директор аналитического департамента союза Елена Тюрина считает, что полностью выбрать квоту можно при условии ежемесячного вывоза по 2 млн т пшеницы. «С 1 июля 2024 года по 20 апреля этого года на экспорт отгружено 37,2 млн т пшеницы. С учетом экспортного потенциала на сезон в 42 млн т на оставшийся период, то есть на май-июнь и 10 дней апреля, остается 4,8 млн т, грубо говоря, по 2 млн т на месяц», — подсчитала она. При этом, по оценке Тюриной, в апреле за рубеж будет поставлено 1,92 млн т пшеницы, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года (5 млн т).



В этом месяце российская пшеница поставлялась в 33 страны против 53 годом ранее. Крупнейшим покупателем стал Египет, куда было отгружено 642 тыс. т — в 4,7 раза меньше, чем в прошлом сезоне (почти 3 млн т). На втором месте — Саудовская Аравия, закупившая 368 тыс. т российской пшеницы, что в 1,7 раза меньше прошлогоднего показателя. Топ-3 замыкает Турция, куда экспортировали 368 тыс. т против 1,18 млн т год назад (падение в 3,3 раза). Число компаний-экспортеров сократилось со 115 годом ранее до 36. «На долю 15 крупнейших экспортеров пришлось 87% отгрузок пшеницы в рамках квоты», — сказала Тюрина.



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