Цены на пшеницу в глубоководных портах на прошлой неделе оставались без изменений Freepik.com

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в апреле с 1,5-1,6 млн т до 1,8-1,9 млн т (в апреле 2024 года экспорт составил 4,89 млн т), в том числе на фоне роста отгрузок в Иран и Турцию. В целом по итогам сезона вывоз пшеницы может составить 41,2-41,5 млн т (предыдущий прогноз — 40,8 млн т).



При этом экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле на прошлой неделе снизились на $2, до $250/т FOB, сравнил аналитический центр «Русагротранса». Также на $2, до $247/т подешевела австралийская пшеница. При этом цены на румынскую и американскую пшеницу выросли на $4, до $255/т и $234/т соответственно, французская подорожала на $10, до $252/т, аргентинская — на $5, до $250/т.



Биржевой рынок пшеницы укреплялся на фоне ослабления доллара и переноса со стороны США срока введения импортных пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая, поясняют аналитики. Как ожидается, на этой неделе на европейской части России установится аномально теплая погода: в Центральном федеральном округе, согласно американской модели, температуры могут достигать +20…+24 °C. «Вероятно, чрезмерно теплая погода не окажет вреда развитию посевов, но будет истощать влагозапасы, которые пока находятся на приемлемом уровне», — отмечает «Русагротранс».



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе оставались без изменений на уровне 17,8-18 тыс. руб./т без НДС, а с поставкой по железной дороге составили 18,2-19,2 тыс. руб./т. Внутренний рынок также существенно не менялся. На Юге пшеница 4-го класса стоила 15,8-16,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири цена на пшеницу 4-го класса в среднем увеличилась на 100 руб., до 11-12 тыс. руб./т.



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