Цена на пшеницу нового урожая составляет $230-235/т FOB

Доходность экспорта по-прежнему находится в резко отрицательной зоне Т. Кулистикова

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле-мае оставались на уровне предыдущей недели − $249-251/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». При этом цена на пшеницу нового урожая с поставкой в августе находится около $230-235/т FOB. Цены в странах-конкурентах в основном снижались. Так, румынская пшеница подешевела на $7, до $248/т, французская — на $8, до $244/т, американская — на $3, до $231/т. Цена на австралийскую пшеницу выросла на $1, до $248/т, на аргентинскую — осталась без изменений ($250/т).



Биржевой рынок пшеницы в начале прошлой недели падал, но затем частично восстановился. Давление на рынок оказали прогнозы дождей в США и Европе, снижающие риски для нового урожая, отмечает «Русагротранс». В то же время с 12 по 15 апреля в зернопроизводящих регионах Турции наблюдались сильные заморозки − от -2 до -13 °С, что могло негативно повлиять на урожайность пшеницы. Вместе с тем на европейской части России до конца недели прогнозируют сохранение аномально теплой дневной температуры. «На фоне недостаточного количества осадков возможно падение почвенных влагозапасов до неблагоприятных уровней на части территорий Юга, Центра и Поволжья», — предупреждают аналитики.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на прошлой неделе снизились на 150 руб., до 17,7-17,8 тыс. руб./т без НДС. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 18,4-19,2 тыс. руб./т, что на 100 руб. больше, чем неделей ранее.



Внутренний рынок пшеницы ослаб в Поволжье (на 350 руб., до 15,3-16 тыс. руб./т) и оставался в среднем на уровне предыдущей недели на Юге и в Центре. На Юге цены на пшеницу 4-го класса составили в среднем 16-16,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), при этом небольшое снижение в Краснодарском крае было нивелировано ростом в Ростовской области. В Центре цены были на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 50 руб., цены оставались в диапазоне 11-12 тыс. руб./т. На фоне стагнации экспортных цен, отсутствия значительного снижения внутренних цен и продолжающегося укрепления рубля к доллару доходность поставок на внешние рынки по-прежнему находится в резко отрицательной зоне, отмечает «Русагротранс».



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