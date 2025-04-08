Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться

Активность закупок остается низкой Pixabay

На прошедшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле снизились на $2, до $252/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Американская и аргентинская пшеница также подешевела на $2, до $230/т и $245/т соответственно, цена австралийской уменьшилась на $1, до $249/т. При этом румынская пшеница подорожала на $6, до $251/т, цена французской выросла на $3, до $242/т.



На биржевые котировки оказывали давление решения президента США Дональда Трампа о существенном повышении тарифов на импорт товаров из 183 стран, что в итоге может привести к рецессии мировой экономики. Между тем, состояние озимой пшеницы на Великих равнинах США улучшалось в большинстве штатов. Ночные и утренние заморозки в ЦФО не повредят озимой пшенице, которая сейчас находится на ранних стадиях развития. В Поволжье ожидаются осадки, и в сочетании с влагой от таяния снега это обеспечит комфортные условия для озимых культур, отмечает «Русагротранс».



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах прибавили 150 руб. и составили 17,8-18 тыс. руб./т без НДС, на малой воде были на уровне 16,3-16,5 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге увеличились на 300 руб., 18,5-18,9 тыс. руб./т. Активность закупок остается низкой. Экспорт пшеницы в апреле, по прогнозу аналитического центра «Русагротранса», составит 1,5-1,6 млн т против 4,89 млн т в апреле прошлого года.



Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе существенно не менялся. На Юге пшеница 4-го класса стала дороже на 100 руб. и стоила 15,8-16,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре цены оставались на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса стоит 11-12 тыс. руб./т.



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