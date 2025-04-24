Сбор зерна в этом году может незначительно увеличиться

Посевы пшеницы могут сократиться А. Орлов

Урожай зерна в этом году с учетом новых регионов может составить около 131,3 млн т, что на 1,2% выше показателя 2024 года. Такой прогноз указан в презентации гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, которую он представил на XIX Международной конференции «Комбикорма — 2025», пишет ТАСС. Без учета новых регионов сбор может быть на уровне 126,9 млн т. В прошлом году урожай составил 129,8 млн т и 125,9 млн т соответственно.



Согласно презентации, данные из которой приводит «Финмаркет», в том числе сбор пшеницы прогнозируется на уровне 81,2 млн т (82,6 млн т в 2024 году), ячменя — 17,6 млн т (16,7 млн т), кукурузы — 14,6 млн т (13,9 млн т). Несмотря на увеличение производства ячменя и кукурузы, их урожаи будут ниже средних показателей за последние годы, отметил Петриченко. Сбор зернобобовых культур в этом году оценивается в 6,1 млн т против 5,4 млн т в 2024-м.



Интерес к выращиванию зерновых снижается, считает Петриченко. «Общие посевные площади в этом году вырастут — это факт. Но это общие, а под зерновыми они сокращаются, — отметил эксперт. — Увеличиваются под масличными, под техническими культурами. Колхозник бежит от зерна, оно невыгодно, нерентабельно». Даже в регионах Черноземья рентабельность зерновых колеблется от нуля до 6%, подчеркнул он, добавив, что «спасают только масличные культуры, которые имеют рентабельность от 30% до 60%».



По оценке Петриченко, в этом году посевы зерновых и зернобобовых составят 45,2 млн га против 46,1 млн га в прошлом году. В том числе площадь под пшеницей сократится с 28,5 млн га до 27,4 млн га, под кукурузой прогнозируется снижение с 2,69 млн га до 2,63 млн га, под ячменем — рост с 6 9 млн га до 7,2 млн га.



Также в ходе выступления Петриченко оценил, что в рамках экспортной квоты на пшеницу, объем которой составляет 10,6 млн т на период с 15 февраля по 30 июня, Россия поставит за рубеж не более 7-7,5 млн т. «К настоящему времени распределено 83% квоты, но и эти объемы, скорее всего, исполнены не будут, судя по тому, как идет сейчас экспорт — очень вяло, очень медленно», — цитирует его «Финмаркет». С 15 февраля по 20 апреля Россия отгрузила около 4,1 млн т пшеницы — 39,2% от общего объема квоты, ранее оценивал Российский зерновой союз. Поставки снизились в 2,7 раза относительно аналогичного периода прошлого сезона (11,4 млн т). Экспорт уже с января перестал быть тем локомотивом на зерновом рынке, который задавал тон как спросу, так и ценам, оценил Петриченко.



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