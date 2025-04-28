Экспортные цены на российскую пшеницу снова снижаются

Цены на пшеницу нового урожая с поставкой в июле-августе на прошлой неделе оставались на уроне $230-235/т flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле-мае на прошлой неделе снизились на $1, до $249/т FOB. Цены на пшеницу нового урожая с поставкой в июле-августе оставались на уроне $230-235/т, сообщил аналитический центр «Русагротранса». В странах-конкурентах цены также в основном уменьшались. Так, румынская пшеница подешевела на $1, до $247/т, французская — на $2, до $242/т, американская — на $5, до $226/т, аргентинская — на $3, до $247/т. Цена на австралийскую пшеницу выросла на $2, до $250/т.



Биржевой рынок пшеницы снижался. Давление на него оказывали высокие темпы сева яровой пшеницы и кукурузы в США, прогнозируемые и прошедшие дожди в регионах возделывания озимой пшеницы и продолжающаяся торговая война между США и Китаем, отмечают аналитики.



В глубоководных портах цены на пшеницу с 12,5% протеина оставались на уровнях предыдущей недели — 17,7-17,8 тыс. руб./т без НДС. На малой воде цены снизились на 200 руб., до 16,8 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы за прошедшую неделю значительно не изменился. На Юге пшеница 4-го класса стоила на уровне 16-16,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — 15,3-16 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса в среднем прибавили 100 руб. к предыдущей неделе и составили 11,4-12 тыс. руб./т.



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