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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

ИКАР повысил прогноз урожая пшеницы

Недавние заморозки не нанесли сильного вреда посевам

| Агроинвестор |

Также в большую сторону скорректирована оценка экспортного потенциала пшеницы в новом сезоне
Также в большую сторону скорректирована оценка экспортного потенциала пшеницы в новом сезоне

() повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 1,3 млн т, до 83,8 млн т на фоне того, что «многие регионы получили хорошие осадки», пишет «Интерфакс». По словам гендиректора Дмитрия Рылько, также в большую сторону скорректирована оценка экспортного потенциала пшеницы в новом сезоне — с 40 млн т до 41,3 млн т. «Недавние заморозки не нанесли сильного вреда посевам», — добавил эксперт.

В конце апреля состояние зерновых культур в Ростовской области и ряде других регионов вызывало опасения из-за заморозков, тогда Рылько говорил, что их последствия могут проявиться не сразу, а в течение недели или позже. «Мы уже дважды планировали повысить прогноз, и каждый раз откладываем повышение в связи с открывающимися обстоятельствами», — отмечал он. 

Между тем, Гидрометцентр и МЧС предупреждают о заморозках в ряде регионов Центра и Приволжья в ближайшие дни. Также в центре и на юге европейской части России в период с 5 по 15 мая прогнозируется температура ниже нормы на 2-5 градусов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко в конце апреля на конференции «Комбикорма — 2025» оценивал, что урожай зерна в этом году с учетом новых регионов может составить около 131,3 млн т, без их учета сбор может быть на уровне 126,9 млн т. По мнению президента Аркадия Злочевского, максимальный урожай зерна, который может собрать Россия, будет на уровне прошлого года — 125 млн т. Аналитический центр «» в середине апреля на фоне хорошей перезимовки посевов повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 1,1 млн т, до 79,7 млн т.  В том числе оценка урожая озимой пшеницы была увеличена с 50,7 млн т до 52,2 млн т, яровой — снижена с 27,9 млн т до 27,5 млн т.

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