ИКАР из-за заморозков пока не корректирует прогноз урожая зерна

Последствия заморозков могут проявиться не сразу, а в течение недели или позже Pixabay

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) рассматривал возможность повышения прогноза урожая зерна, однако из-за прошедших в ряде регионов заморозков пока не будет этого делать, пишет поле.рф со ссылкой на гендиректор ИКАР Дмитрия Рылько. «Мы уже дважды планировали повысить прогноз, и каждый раз откладываем повышение в связи с открывающимися обстоятельствами. Буквально вчера вечером мы приняли очередное решение пока не повышать и посмотреть, что будет дальше», — сказал он.



По словам Рылько, опасение вызывает состояние зерновых культур в Ростовской области и ряде других регионов, причем последствия заморозков могут проявиться не сразу, а в течение недели или позже. Текущий прогноз ИКАР по валовому сбору зерна — 129,5 млн т, включая 82,5 млн т пшеницы. Синоптики прогнозируют заморозки в конце апреля — начале мая в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской области, Адыгее, Калмыкии, Башкирии, ряде регионов Центрального федерального округа.



Ранее на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» Рылько отмечал, что состояние озимых говорит о хороших перспективах урожая в этом году, в некоторых регионах эксперт оценивал его как «отличное», хотя и обращал внимание, что нужны осадки. Тогда же он упоминал, что прогноз по валовому сбору может быть повышен.



Между тем, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский неделю назад напоминал, что погодные риски не теряют актуальности. В прошлом году из-за майским заморозков было списано более 1 млн га посевов, напоминал он. По его прогнозу, максимальный урожай зерна, который может собрать Россия, будет на уровне прошлого года — 125 млн т. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на прошлой неделе на конференции «Комбикорма — 2025» сказал, что урожай зерна в этом году с учетом новых регионов может составить около 131,3 млн т, что на 1,2% выше показателя 2024 года, без учета новых регионов сбор может быть на уровне 126,9 млн т. В прошлом году урожай составил 129,8 млн т и 125,9 млн т соответственно.



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