«СовЭкон» повысил прогнозы экспорта пшеницы из России в этом и следующем сезонах

Спрос замедляется, поскольку покупатели начинают переходить к закупкам нового урожая Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2024/25 на 0,2 млн т в связи с умеренным ускорением отгрузки в последние недели. Так, объем вывоза на прошлой неделе оценивается в 0,5 млн т, что выше показателя начала апреля (0,4 млн т). Однако общие условия экспорта остаются сложными, маржа экспортеров с конца прошлого года находится в отрицательной зоне, напоминают аналитики. В целом по итогам апреля объем поставок на внешние рынки, по их оценке, составит 2,2 млн т против 1,9 млн т в марте, ранее писал Reuters. В апреле прошлого года отгрузки составили 5 млн т, средний для этого месяца показатель за пять лет — 3,5 млн т.



Спрос также замедляется, поскольку покупатели начинают переходить к закупкам нового урожая: такая пшеница с 12,5% протеина сейчас предлагается по цене около $235/т по сравнению с примерно $250/т за урожай текущего сезона, отмечает «СовЭкон». Накануне аналитический центр «Русагротранса» сообщал, что экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле-мае на прошлой неделе снизились на $1, до $249/т FOB, писал «Агроинвестор». Цены на пшеницу нового урожая с поставкой в июле-августе оставались на уроне $230-235/т.



В условиях сложной рыночной конъюнктуры «СовЭкон» не ожидает значительного ускорения экспорта российской пшеницы. Если оценка верна, то текущий прогноз Минсельхоза США по вывозу 44 млн т российской пшеницы окажется чрезмерно оптимистичным. Это будет означать, что мировому рынку необходимо найти более 3 млн т дополнительного предложения пшеницы в 2024—2025 годах, чтобы заполнить образовавшийся дефицит, обращают внимание аналитики.



Также «СовЭкон» повысил прогноз экспорта пшеницы в следующем сезоне — на 0,6 млн т, до 39,7 млн т, что связано с улучшением прогноза урожая в этом году: ранее центр повысил его с 78,7 млн т до 79,7 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

