Экспорт пшеницы в апреле оказался выше прогнозов

В мае экспорт российской пшеницы может составить около 1,9 млн тонн Pixabay

В апреле Россия поставила на экспорт 2,3 млн т пшеницы, оценил аналитический центр «Русагротранса», отметив, что это больше прогнозируемых им ранее отгрузок в 1,9 млн т. Рост связан с более активным спросом со стороны Турции, куда в апреле было поставлено 355 тыс. т (в 2,3 раза больше, чем в марте) и Ирана, закупившего 270 тыс. т (в 1,9 раза выше показателя месяцем ранее), поясняют аналитики. Турция и Иран заняли первое и третье места по объему импорта российской пшеницы в апреле. На втором месте Египет с показателем 272 тыс. т (ниже уровня марта, когда он закупил 345 тыс. т).



Аналитический центр «СовЭкон» ранее оценивал возможный экспорт российской пшеницы в апреле на уровне 2,2 млн т против 5 млн т годом ранее и 3,5 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. Российский зерновой союз прогнозировал апрельские отгрузки на уровне 1,92 млн т.



Всего с июля по апрель сезона-2024/25 Россия поставила на внешние рынки около 38,6 млн т пшеницы с учетом стран ЕАЭС. Крупнейшими покупателями за этот период стали Египет с 7,86 млн т (6,85 млн т годом ранее), Турция с 2,9 млн т (свыше 6 млн т в июле-апреле сезона-2023/24), Бангладеш с 2,55 млн т (3,39 млн т), Алжир с 1,68 млн т (1,9 млн т) и Нигерия — 1,48 млн т (405 тыс. т).



В мае экспорт российской пшеницы составит около 1,9 млн т, прогнозируют аналитики «Русагротранса», в целом по итогам сезона — 42,2 млн т (включая поставки в страны ЕАЭС). Это третий по величине результат после сезона-2023/24, когда на внешние рынки было отправлено 55,5 млн т пшеницы, и 2022/23 сельхозгода, когда отгрузили 49,3 млн т, сравнивают они.



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