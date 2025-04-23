«СовЭкон» оценивает экспорт пшеницы в апреле на уровне 2 млн тонн

Россия четвертый месяц подряд продолжает вывозить пшеницу темпами ниже средних А. Гордеев

Аналитический центр «СовЭкон» оценивает экспорт российской пшеницы в апреле на уровне 2 млн т против 5 млн т годом ранее и 3,5 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. Россия четвертый месяц подряд продолжает вывозить пшеницу темпами ниже средних. Отгрузки замедлились на фоне низкой маржинальности и уменьшения конкурентоспособности российской пшеницы, отмечают аналитики.



На прошлой неделе российская пшеница с протеином 12,5% предлагалась по цене $250-252/т FOB. В то же время, цена французской составляла $244/т FOB, а пшеница в портах Румынии и Болгарии (CVB) была по $248/т. Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы в понедельник составил 1,1 млн т против 1,3 млн т месяцем ранее.



Основные покупатели российской пшеницы, вероятно, переключаются на других поставщиков, считает «СовЭкон». Алжирское агентство OAIC приобрело 570-600 тыс. т пшеницы произвольного происхождения по $267,5/т C&F. «По нашей оценке, российская пшеница была на $2-3/т дороже. Вероятно, поставщиками выступили Румыния, Болгария и Украина», — допускают аналитики. На фоне относительно высоких цен, доходность экспортных операций остается низкой: маржа экспортеров с конца прошлого года ушла в отрицательную зону против $5-10/т осенью. «Экспортеры будут продолжать пытаться уменьшить закупочные цены, что может быть нивелировано низким предложением зерна в основных экспортных регионах», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Пока «СовЭкон» оценивает экспорт пшеницы в сезоне-2024/25 в 40,7 млн т. Минсельхоз США в апреле прогнозировал отгрузки российской пшеницы в 44 млн т. Российский зерновой союз считает, что экспортный потенциал по пшенице в этом сезоне составляет 42 млн т, с 1 июля 2024 года по 20 апреля этого года отгружено 37,2 млн т, ранее писал «Агроинвестор». В целом за апрель может быть вывезено 1,92 млн т пшеницы, что в 2,5 раза меньше, чем в апреле прошлого года (5 млн т). При этом, чтобы полностью выбрать квоту на экспорт в 10,6 млн т, нужно ежемесячно отгружать по 2 млн т пшеницы, подсчитал союз.



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