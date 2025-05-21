«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы

При хороших погодных условиях прогноз сбора пшеницы и зерновых в целом может быть повышен Д. Абрамов / Ведомости

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз сбора пшеницы в этом году на 1,2 млн т, до 81 млн т (82,6 млн т в прошлом году). «Основной фактор повышения прогноза пшеницы — улучшение погодных условий в последние недели. Однако сложившиеся погодные условия вряд ли позволят полностью компенсировать те проблемы, с которыми столкнулась озимая пшеница в прошлом году и в первой половине текущей весны», — говорится в сообщении центра.



Первый от «СовЭкона» прогноз общего урожая зерна в этом году составляет 127,6 млн т (125,9 млн т в прошлом году), в том числе сбор ячменя может составить 17,4 млн т (16,7 млн т в прошлом году), кукурузы — 14,6 млн т (14 млн т). «Сбор зерновых и зернобобовых в целом вырастет на фоне ожидаемого роста сборов ячменя, кукурузы и прочих культур, что компенсирует ожидаемое сокращение урожая пшеницы», — отмечается в сообщении центра. При хороших погодных условиях прогноз сбора пшеницы и зерновых в целом может быть повышен, допускает «СовЭкон». «Однако растущий оптимизм по поводу нового урожая представляется нам преждевременным», — уточняют аналитики.



По оценке центра, общая посевная площадь под зерновыми сократится до 45,7 млн га с 46,1 млн га в прошлом году. Уменьшение посевов, которое происходит второй год подряд, объясняется, в частности, падением рентабельности и переходом аграриев на более прибыльные масличные культуры, поясняет «СовЭкон».



Минсельхоз США прогнозирует валовой сбор пшеницы в России на уровне 83 млн т без учета Крыма и новых регионов. Урожай кукурузы оценивается в 15 млн т, ячменя — 18 млн т. По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай пшеницы в сезоне-2025/26 составит 82,8 млн т (вместе с Крымом, но без учета новых регионов), ячменя — 18,1 млн т, кукурузы — 14,3 млн т.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что урожай всего зерна в России (с учетом новых регионов и Крыма) может составить 129 млн т. «Если не будет дополнительных природных катаклизмов. Но, как мы видим по прошлому и этому годам, они уже становятся обычным явлением», — ранее говорил он «Агроинвестору». Урожай пшеницы в 83 млн т, по его словам, сейчас выглядит объективной оценкой, но по итогу он может оказаться как больше, так и меньше.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

