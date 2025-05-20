Экспортные цены на пшеницу снизились

Внутренний рынок за прошедшие две недели немного ослаб Pixabay

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне составили $248/т FOB — на $1/т меньше уровня двумя неделями ранее, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Активность торговли пшеницей старого урожая низкая, при этом цены спроса на пшеницу нового урожая упали на $6, до $227/т, что пока выше, чем год назад ($220/т), сравнили аналитики. Перед поступлением нового урожая существенно упали цены и в странах-конкурентах. Так, французская пшеница подешевела на $11, до $231/т, германская — на $8, до $245/т, американская — на $7, до $219/т, аргентинская — на $13, до $234/т, австралийская — на $1, до $249/т. Цены на румынскую пшеницу выросли на $2, до $249/т.



Биржевой рынок пшеницы в начале прошлой недели падал под влиянием майского отчета Минсельхоза США улучшения состояния посевов в США и дождей в России, но затем перешел к активному восстановлению, отмечает «Русагротранс». «Майский отчет по мировому рынку с первыми прогнозами на сезон-2025/26 оказался медвежьим для рынка пшеницы. Прогноз мирового урожая пшеницы составил рекордные 808,5 млн т (в 2024/25 — 799,7 млн т). Прогнозы мировых запасов пшеницы на конец 2025/26 года оказались заметно выше ожиданий рынка», — отмечают аналитики.



Дожди на европейской части России продолжат повышать уровень запаса влаги в почве за исключением локальных участков в Ростовской и Волгоградской областях, где осадки будут недостаточными для преодоления засухи, считают аналитики. Несколько волн заморозков в Центральной России нанесли локальный урон озимым и уничтожили часть посевов яровых, в основном сахарной свеклы.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах по сравнению с двумя неделями ранее снизились на 750 руб., до 17 тыс. руб./т без НДС. На малой воде цены упали на 1 тыс. руб., до 15,8 тыс. руб./т, активность экспортеров низкая, отмечает «Русагротранс».



Внутренний рынок пшеницы за прошедшие две недели немного ослаб. На Юге цены на пшеницу 4-го класса снизились на 100 руб., до 15,6-16,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — на 150 руб., до 15,5 тыс. руб./т. В Центре цены оставались на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т. В Сибири цены выросли на фоне повышения внутреннего спроса на фуражную пшеницу. Пшеница 4-го класса подорожала в среднем на 450 руб., до 11,4-12,7 тыс. руб./т.



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