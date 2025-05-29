Площадь введенных в оборот сельхозземель по итогам года может приблизиться к 3 млн гектаров

Низкие темпы введения земель в оборот — недофинансирование профильной госпрограммы Pixabay

Площадь введенных в оборот сельхозземель по итогам этого года может приблизиться к 3 млн га, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза. Он напомнил, что к 2030 году сборы зерна должны достичь 170 млн т. Для этого необходимо наращивать производственную базу растениеводства. «С начала реализации госпрограммы “Земля” введено практически 2,5 млн га сельхозземель в оборот. По итогам 2025 года, мы должны приблизиться к цифре в 3 млн га», — отметил чиновник.



По словам Патрушева, для достижения целей по объемам производства необходимо сохранять набранный темп и параллельно развивать эффективность использования земель. «В том числе за счет грамотного использования удобрений и средств защиты растений, внедрения цифровых инструментов и обновления сельхозтехники», — перечислил он.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что сейчас впервые в новейшей истории проводится масштабная инвентаризация всех сельхозземель. «Создание единой федеральной карты-схемы позволит выявлять землю, потенциально пригодную к вовлечению в оборот, в том числе неиспользуемую пашню. На данный момент работа проведена уже в 73 регионах, и в текущем году мы намерены ее завершить», — сказала она.



По информации комитета Госдумы по аграрным вопросам, средний рост производства зерна и зернобобовых с 2020 по 2025 годы составил 15% относительно предыдущей пятилетки (2015-2019 годы). По масличным культурам показатель достиг 43%. Председатель комитета Владимир Кашин обратил внимание, что если Россия к 2030 году хочет выйти на производство 170 млн т зерна, то в ближайшие пять лет валовой сбор должен увеличиться на 25%. «То есть 15% нас не устраивают. Нам надо усиливать, укреплять, удваивать нашу работу через комплекс мероприятий», — подчеркнул он.



Слагаемыми успеха, по его словам, являются высококвалифицированные кадры, научно обоснованный севооборот, высокоурожайные сорта и качественные семена, плодородие почв, техническая вооруженность, мелиорация, современные технологии. «Но никак нам не обойтись без введения все оборот брошенных земель», — уверен Кашин. Он напомнил, что, согласно паспорту госпрограммы по вовлечению в оборот земель, к 2030 году должно быть введено в оборот 13,5 млн га. Причина нынешних низких темпов — недофинансирование госпрограммы, которое, по подсчетам комитета Госдумы по аграрным вопросам, с 2022 по 2026 годы составит 76 млрд руб.



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