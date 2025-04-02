Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил перевода сельхозземель в другие категории

Закон позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли Pixabay

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому для перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории потребуется согласование Минсельхоза России. До этого процедуру проводили власти регионов без согласования с федеральным агроведомством. Поправки внесены в Земельный кодекс, федеральные законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2024 года группой депутатов во главе с Алексеем Гордеевым. По мнению авторов инициативы, он позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли.



Закон также устанавливает, что перевод земель невозможен, если они входят в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий. Вводится понятие «непригодность земель для сельхозпроизводства» как основание для перевода земель в другую категорию. Кроме того, вводится запрет на перевод сельскохозяйственных земель, если они входят в список особо ценных угодий, в другую категорию для добычи общераспространенных полезных ископаемых. До 31 декабря 2033 года такой перевод возможен для реализации приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры. Новелла вступит в силу с 1 марта 2026 года. Пункт о запрете перевода земель в целях добычи полезных ископаемых — с 1 января 2027 года.



По словам председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, перевод земель сельхозназначения в другие категории остается исключительным правом региона, однако теперь для этого потребуется согласование Минсельхоза. «Если в течение 20 дней такое согласование из министерства не поступит, то это по умолчанию означает согласие», — пояснил он (цитата по сайту Совета Федерации). Он также добавил, что у регионов будет достаточно времени по согласованию границ сельхозучастков, которые готовят к переводу в иные категории земель.



В пояснительной документах к законопроекту говорилось, что площадь сельхозземель в России значительно сократилась: с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м. По данным Минсельхоза, более половины переведенных из состава сельхозугодий участков остаются неосвоенными. «Таким образом, можно предположить, что в ряде случаев переводы земель сельскохозяйственного назначения в иные категории были избыточны», — говорилось в заключении думского комитета по аграрным вопросам на документ.



Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», адвокат Антон Помазан отмечает, что эти поправки являются важными и необходимыми для эффективного регулирования оборота земель сельхозназначения. По его словам, система двойного одобрения, когда к решению региона добавляется еще согласование Минсельхоза, выглядит как верный и своевременный (в условиях сокращения площади земель сельскохозяйственного назначения) шаг. «Земли сельскохозяйственного назначения, особенно сельскохозяйственные угодья, являются ценностью не только на уровне регионов, но и на федеральном уровне, особенно в условиях достижения необходимого уровня продовольственной безопасности», — прокомментировал Помазан «Агроинвестору». В связи с этим, продолжает он, контроль за переводом земель на федеральном уровне поможет не только предотвратить злоупотребления региональных властей, но и позволит выработать единые критерии и порядок перевода.



По мнению адвоката, также приветствуется закрепление точного перечня случаев перевода земель сельхозназначения и угодий в земли иных категорий. В связи с этим застройка земель сельхозназначения будет возможна только в случае изменения границ населенного пункта, что потребует внесение изменений в генплан и проведение публичных слушаний, отмечает он. «Также видится правильным ограничение случаев перевода земель сельхозназначения в земли энергетики только случаями реализации приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры», — добавляет Помазан. Приоритет использования земель сельхозназначения перед добычей общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) также является очень правильной мерой, поскольку на практике зачастую недропользователи без получения лицензии добывают небольшое количество ОПИ, исключая возможность использования земельного участка по прямому назначению.



Управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова ранее говорила «Агроинвестору», что злоупотребления на местах бывали: порой органы местного самоуправления, утверждая правила землепользования и застройки, отдавали обрабатываемые сельхозземли под застройку. По ее словам, обычно такие земли находились в долевой собственности, а ее собственники не оформили все документы в Росреестре, и местные органы власти не учитывали реальную ситуацию, переводя территории из одной категории в другую. Но в практике Романовой подобные случаи заканчивались тем, что в итоге земли возвращали в категорию сельскохозяйственных.



Однако она уверена, что детали подобных ситуаций лучше видны на местах, а не из федерального центра, поэтому вопрос — поможет ли нововведение избежать аналогичных ситуаций. По ее мнению, в целом внимания заслуживает получение различных льгот на земли, поскольку зачастую добиваться их приходится через суд из-за позиции региональных властей. «С учетом того, что Минсельхоз не всегда может знать ситуацию на местах, я предполагаю, что отказов будет довольно много — чиновники порой боятся принять окончательное решение, и им проще отказать, чтобы потом вопрос решал суд», — говорила Романова.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

